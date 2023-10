MainStreaming riconosciuta come Cool Vendor nel rapporto Gartner® Cool Vendors™ in Edge Computing 2023.

MILANO, 23 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- MainStreaming, l'azienda di Intelligent Media Delivery, è stata riconosciuta Cool Vendors™ in Edge Computing 2023 nell'autorevole rapporto Gartner®, pubblicato ad agosto.

Il rapporto di Gartner sottolinea che "le implementazioni dell'Edge computing stanno crescendo in ogni settore verticale per un'ampia gamma di casi d'uso. La diversità continua a essere la regola nell'edge computing, con casi d'uso specifici e requisiti di settore che guidano le architetture delle soluzioni. Questo spesso si traduce in soluzioni uniche nel loro genere, con personalizzazioni specifiche per il settore. Se da un lato la diversità impedisce alle tecnologie (e agli standard) di maturare rapidamente, dall'altro ci sono lacune tecnologiche fondamentali che i fornitori innovativi stanno colmando.

"Essere stati nominati Cool Vendor nel rapporto 2023 Edge Computing di Gartner è per noi molto importante.", ha dichiarato Antonio Corrado, CEO di MainStreaming. "Ottenere il titolo di Cool Vendor sottolinea il nostro impegno e la nostra abilità nel campo dell'edge computing. La nostra tecnologia avanzata Video Edge soddisfa gli obiettivi dei clienti: soddisfazione degli spettatori, riduzione del churn e profittabilità".

La tecnologia proprietaria Video Edge di MainStreaming è stata ottimizzata per lo streaming live e VOD di qualità broadcast su larga scala, rivolgendosi ai broadcaster, agli OTT provider e al settore media e entertainment. La sua Intelligent Media Delivery Platform incorpora applicazioni di Edge Computing, come watermarking, machine learning e tokenization, per migliorare la personalizzazione dello spettatore e combattere la pirateria attraverso l'analisi del traffico. Fondata nel 2016, MainStreaming ha progettato da zero la sua Edge Video Delivery Network proprietaria e ad essa si affidano i principali operatori di streaming, tra cui DAZN, Sky, Rai ed ERT, per soddisfare le loro esigenze di streaming.

"La nostra eccellenza nella tecnologia di distribuzione di video on-demand e live è convalidata dal successo dei nostri clienti, garantendo la migliore performance ai loro utenti finali", ha commentato Sergio Carulli, CIO di MainStreaming. "Siamo in grado di scalare rapidamente i servizi per le grandi audience live e di mantenere alta la qualità dei flussi video per gli spettatori anche nelle condizioni più sfidanti, grazie alla nostra architettura di intelligenza distribuita e alla analisi in tempo reale dei flussi di distribuzione."

Disclaimer di Gartner

Gartner, Cool Vendors in Edge Computing, 24 agosto 2023.

Informazioni su MainStreaming

MainStreaming è specializzata nella distribuzione intelligente di contenuti video. La nostra piattaforma permette alle imprese, ai media e alle aziende di gaming di garantire la migliore qualità dell'esperienza ai loro utenti, assicurando scalabilità e pieno controllo sul processo di distribuzione video.

La soluzione di MainStreaming potenzia l'efficienza della rete, garantendo servizio di qualità superiore e un ritorno sull'investimento tangibile, sia dal punto di vista finanziario che ambientale.

Sito web: www.mainstreaming.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2248461/MainStreaming__Gartner.jpg

