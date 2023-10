MainStreaming est nommé Cool Vendor dans le rapport 2023 Gartner® Cool Vendors™ in Edge Computing

MILAN, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ -- MainStreaming, la société de distribution de médias intelligents, est fière d'annoncer sa reconnaissance dans le prestigieux rapport 2023 Gartner® Cool Vendors™ in Edge Computing publié en août.

The image describes MainStreaming being named as a Cool Vendor in the 2023 Gartner® Cool Vendors™ in Edge Computing report.

Le rapport de Gartner souligne que « Les déploiements d'Edge computing se développent dans tous les secteurs verticaux pour un large éventail de cas d'utilisation. La diversité reste la règle en Edge computing, les architectures de solutions étant déterminées par des cas d'utilisation spécifiques et des exigences sectorielles. Cela se traduit souvent par des solutions inédites, avec une personnalisation unique spécifique à l'industrie. Bien que la diversité empêche les technologies (et les normes) de mûrir rapidement, les fournisseurs novateurs comblent des lacunes technologiques clés. »

« Être nommé Cool Vendor dans le rapport Edge Computing 2023 de Gartner est important pour nous, a déclaré Antonio Corrado, directeur général de MainStreaming. Obtenir le titre de Cool Vendor souligne notre engagement et nos prouesses dans le domaine de l'Edge computing. Notre technologie avancée Video Edge répond aux objectifs des clients : la satisfaction du public, la baisse du taux de désabonnement et la rentabilité. »

La technologie Video Edge, propriété de MainStreaming, a été optimisée pour la diffusion en direct et en VOD à grande échelle, en s'adressant aux diffuseurs, aux fournisseurs OTT et à l'industrie des médias et du divertissement. Sa plateforme de diffusion de médias intelligents intègre des applications d'Edge computing, telles que le filigrane, l'apprentissage automatique et la tokenisation, pour améliorer la personnalisation de l'affichage et lutter contre le piratage par l'analyse du trafic. Créé en 2016, MainStreaming a conçu de A à Z son réseau propriétaire de diffusion Video Edge et les principaux acteurs du streaming, notamment DAZN, Sky, Rai et ERT, lui font confiance pour répondre à leurs besoins en matière de streaming.

« Notre excellence en matière de technologie de diffusion vidéo à la demande et en direct est validée par le succès de nos clients à garantir les meilleures performances pour leurs utilisateurs finaux, a commenté Sergio Carulli, directeur informatique chez MainStreaming. Grâce à notre architecture d'intelligence distribuée et à notre analyse des flux de distribution en temps réel, nous pouvons adapter rapidement les services aux vastes audiences en direct des diffuseurs et maintenir des flux vidéo de haute qualité pour les téléspectateurs, même dans les conditions les plus exigeantes. »

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner, Cool Vendors in Edge Computing, 24 août 2023. GARTNER et COOL VENDORS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de MainStreaming

MainStreaming est une entreprise de distribution intelligente des contenus multimédias qui permet aux entreprises, aux médias et aux sociétés de gaming d'assurer la meilleure qualité d'expérience à leur public, en offrant une évolutivité et un contrôle total sur le processus de distribution vidéo.

Sa solution renforce l'efficacité du réseau, offre une fiabilité exceptionnelle, améliore la qualité de service et fournit un retour sur investissement financier et environnemental tangible.

Site web : www.mainstreaming.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2248461/MainStreaming__Gartner.jpg

SOURCE MainStreaming