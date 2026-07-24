METLEN e HOUTRIS annunciano una partnership industriale strategica per la difesa a Cipro

ATENE e LONDRA, 24 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Attraverso M Technologies, METLEN ha siglato un accordo di partenariato esclusivo con HOUTRIS, società con sede a Cipro, per sviluppare nuove capacità industriali nel settore dei sistemi di difesa nella Repubblica di Cipro.

L'accordo prevede la costituzione di una società in joint venture a Cipro e rafforza ulteriormente la cooperazione industriale strategica tra Grecia e Cipro in materia di difesa. L'obiettivo è sviluppare ulteriori capacità di produzione nella Repubblica di Cipro e potenziare l'industria cipriota nei settori di produzione, integrazione e supporto delle attrezzature per la difesa.

La partnership unirà l'esperienza internazionale, il know-how e le capacità industriali avanzate di M Technologies con le consolidate competenze industriali e le capacità produttive di HOUTRIS a Cipro. Prevede inoltre il trasferimento di know-how, lo sviluppo di competenze specialistiche e l'ulteriore rafforzamento della base industriale della difesa di Cipro, per favorire uno sviluppo più rapido di capacità produttive su larga scala nei sistemi di difesa integrati.

Nell'ambito del programma europeo SAFE, la nuova entità darà seguito alla produzione di veicoli militari. Inoltre, le due società esploreranno ulteriori opportunità per la produzione, l'integrazione, il supporto e la manutenzione dei sistemi di difesa a Cipro e nell'area più estesa, con l'obiettivo di garantire una presenza a lungo termine nel Paese, un impatto industriale concreto e un significativo valore aggiunto per l'economia cipriota.

M Technologies è la divisione dedicata alla difesa di METLEN e vanta una notevole esperienza nella realizzazione di programmi industriali complessi nel settore della difesa. Contribuisce alla produzione e al supporto di sistemi di difesa avanzati, tra cui sistemi Patriot, carri armati Leopard e sezioni delle fregate FDI HN (Belharra), sviluppando al contempo partnership strategiche con le principali società di difesa internazionali.

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