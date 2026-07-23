METLEN et HOUTRIS annoncent un partenariat industriel stratégique de défense à Chypre

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METLEN Energy & Metals PLC

Jul 23, 2026, 16:44 ET

ATHÈNES et LONDRES, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- METLEN, par l'intermédiaire de M Technologies, a signé un accord de partenariat exclusif avec la société chypriote HOUTRIS en vue de développer de nouvelles capacités industrielles dans le domaine des systèmes de défense en République de Chypre.

Cet accord, qui consolide la coopération industrielle stratégique entre la Grèce et Chypre dans le domaine de la défense, prévoit la création d'une société commune à Chypre. Le projet vise à renforcer les capacités de production en République de Chypre et à accroître les capacités de l'industrie chypriote en matière de fabrication, d'intégration des équipements de défense et d'assistance connexe.

Ce partenariat permettra d'allier l'expérience internationale, le savoir-faire et les capacités industrielles de pointe de M Technologies aux compétences industrielles de longue date et aux capacités de production de HOUTRIS à Chypre. Il porte également sur le transfert de savoir-faire, le développement de compétences spécialisées et le renforcement de la base industrielle de défense chypriote pour accélérer la mise en place de capacités de production à grande échelle dans le domaine des systèmes de défense intégrés.

Dans le cadre du programme européen SAFE, la nouvelle entité se lancera dans la production de véhicules militaires. Les deux entreprises exploreront aussi d'autres possibilités de production, d'intégration, d'assistance et de maintenance des systèmes de défense à Chypre et dans l'ensemble de la région, dans le but d'établir une présence à long terme dans le pays, d'imposer une empreinte industrielle concrète et de créer une valeur ajoutée significative pour l'économie chypriote.

M Technologies, la branche de METLEN spécialisée dans la défense, possède une grande expérience dans la mise en œuvre de programmes industriels complexes de défense. Elle contribue à la production et à l'assistance de systèmes de défense de pointe, notamment les systèmes Patriot, les chars Leopard et certaines parties des frégates de défense et d'intervention de la marine hellénique (Belharra), tout en développant des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales de premier plan dans le secteur de la défense.

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