METLEN y HOUTRIS anuncian una alianza estratégica industrial de defensa en Chipre

ATENAS y LONDRES, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN, a través de M Technologies, ha firmado un acuerdo de asociación exclusiva con HOUTRIS, con sede en Chipre, para desarrollar nuevas capacidades industriales en sistemas de defensa en la República de Chipre.

El acuerdo prevé la creación de una empresa conjunta en Chipre y refuerza aún más la cooperación industrial estratégica entre Grecia y Chipre en materia de defensa. Su objetivo es desarrollar capacidades de producción adicionales en la República de Chipre y ampliar la capacidad de la industria chipriota para fabricar, integrar y dar soporte a equipos de defensa.

Esta alianza aunará la experiencia internacional, los conocimientos técnicos y las avanzadas capacidades industriales de M Technologies con la dilatada trayectoria industrial y las capacidades de fabricación de HOUTRIS en Chipre. Asimismo, contempla la transferencia de conocimientos, el desarrollo de habilidades especializadas y el fortalecimiento de la base industrial de defensa de Chipre, impulsando así un desarrollo más rápido de la producción a gran escala de sistemas de defensa integrados.

En el marco del programa europeo SAFE, la nueva entidad impulsará la producción de vehículos militares. Ambas compañías explorarán, además, nuevas oportunidades para producir, integrar, dar soporte y mantener sistemas de defensa en Chipre y la región, con el objetivo de establecer una presencia a largo plazo en el país, una huella industrial tangible y un valor añadido significativo para la economía chipriota.

M Technologies es la división de defensa de METLEN y cuenta con una amplia experiencia en la ejecución de complejos programas industriales de defensa. Contribuye a la producción y el soporte de sistemas de defensa avanzados, incluidos los sistemas Patriot, los tanques Leopard y secciones de las fragatas FDI HN (Belharra), al tiempo que desarrolla alianzas estratégicas con empresas líderes internacionales del sector de la defensa.

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