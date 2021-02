Michter's rilascerà lo US*1 Barrel Strength Rye

Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's, ha commentato : "Nel corso degli anni il nostro team ha lanciato uno splendido ryes in stile Kentucky, e questo rilascio del 2021 continua questa tendenza." Il Mastro Distillatore Dan McKee ha osservato: "Sono stato davvero felice quando abbiamo assaggiato queste botti. Questo rilascio ha davvero tutto quello che mi cerco in un rye".

Lo US*1 Barrel Strength Rye di Michter's è un prodotto a singola botte e la proof media delle botti in questa release di marzo 2021 è 110.3. Il prezzo di vendita suggerito negli Stati Uniti è di 100 USD per una bottiglia da 750 ml. Andrea Wilson, la Maestra di Maturazione di Michter's, ha dichiarato: "Queste botti sono esattamente al punto giusto per evidenziare le eccezionali sfumature di un ottimo whiskey rye. Questo rilascio è una powerhouse."

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offerta di whisky tradizionali americani di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte di produzione limitata invecchiata fino alla sua massima maturità, l'acclamatissimo catalogo di Michter's High include bourbon, rye, sour mash whiskey e American whiskey. Attualmente tutti i tipi di whiskey di Michter's sono già prenotati in quanto la domanda supera l'offerta. Nel luglio 2020, una botte del 10 Year Bourbon di Michter's ha stabilito il record per il prezzo d'asta più alto mai pagato per una botte di bourbon, battuta al prezzo record di 166.000 GDP (209.462 USD o 192.000 EUR). Nel gennaio 2021 Michter's è stato nominato il miglior marchio di Whiskey americano da Beverages International nel suo Annual Brand Report.

Oltre alla distilleria di Fort Nelson di Michter's e alla distilleria di Shively di Michter's, entrambe ubicate a Louisville, la società ha la sua fattoria da 145 acri a Springfield nel Kentucky, dove si trova anche la sede operativa. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web www.michters.com e seguirci su Instagram, Facebook eTwitter.

