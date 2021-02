Michter's brengt US*1 Barrel Strength Rye op de markt

Michter's US*1 Barrel Strength Rye is een product dat uit één vat komt, en het gemiddelde bewijs van de vaten in deze oplage van maart 2021 is 110.3-bestendig. De adviesprijs in de Verenigde Staten voor een fles van 750 ml is USD 100. Meester in het rijpingsproces Andrea Wilson van Michter's vulde aan: "Deze vaten bevinden zich precies op het goede moment om de prachtige nuances van een geweldige whisky van rogge te benadrukken. Deze oplage is een krachtpatser."

Michter's heeft een lange, rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van kwaliteit dat geen compromissen kent. Met elk van zijn beperkte productie-aanbod gerijpt tot de maximale rijpheid, omvat het veelgeprezen portfolio van Michter's bourbon, rogge, zure puree-whisky en Amerikaanse whisky. Momenteel worden alle soorten Michter's ingezet omdat de vraag groter is dan het aanbod. In juli 2020 vestigde een vat Michter's 10 Year Bourbon tijdens een veiling het record voor de hoogst betaalde prijs van USD 209.462. In januari 2021 werd Michter's door Drinks International in hun Annual Brands Report uitgeroepen tot het #1-merk "Top Trending American Whisky".

Naast de distilleerderijen in Fort Nelson en in Shively, beide gevestigd in Louisville, heeft het Mitcher's zijn 145 hectare grote boerderij en bedrijfsactiviteiten in Springfield, Kentucky. Kijk voor meer informatie op www.michters.com en volg ons op Instagram , Facebook en Twitter .

Contact:

Joseph J. Magliocco

502-774-2300 x580

[email protected]

