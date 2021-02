Michter's lance son whisky de seigle US*1 Barrel Strength

« Au fil des années, notre équipe a créé quelques whiskys de seigle exceptionnels d'inspiration du Kentucky, et cette tendance se poursuit avec cette édition 2021 », a déclaré Joseph J. Magliocco, président de Michter's. « Quand on a goûté ces fûts, ça a été un ravissement pour les papilles. Cette édition a énormément de ce que je recherche dans un whisky de seigle », s'est réjoui le maître-distillateur Dan McKee.

L'US*1 Barrel Strength Rye de Michter's est un produit vieilli en fût unique. Le « proof » (calcul de la teneur en alcool aux États-Unis) moyen des fûts de l'édition de mars 2021 est de 110,3. Le prix de vente recommandé aux États-Unis est de 100 $ pour une bouteille de 750 ml. « Ces fûts ont exactement ce qu'il faut pour sublimer les magnifiques nuances d'un grand whisky de seigle. Cette édition est un très grand cru », a affirmé Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter's.

Michter's a une riche et longue tradition consistant à créer des whiskys américains classiques d'une qualité irréprochable. La distillerie, dont chacune des éditions limitées est vieillie jusqu'à pleine maturité, offre une gamme largement saluée comprenant du bourbon, du whisky de seigle et du whisky américain. La demande étant plus grande que l'offre, toutes les variétés de Michter's sont actuellement distribuées en quantités limitées. En juillet 2020, un fût de bourbon Michter's 10 ans d'âge s'est vendu à 192 293 euros (166 000 livres sterling) durant une vente aux enchères – un prix record pour un fût de bourbon. En janvier 2021, Drinks International a décerné à la distillerie Michter's le titre de marque américaine de whisky la plus en vogue dans son rapport annuel sur les marques.

En plus des distilleries Fort Nelson et Shively, toutes deux situées à Louisville, Michter's a des installations ainsi qu'une ferme d'environ 58 hectares à Springfield, au Kentucky. Pour en savoir plus, consultez le site www.michters.com et suivez l'entreprise sur Instagram, Facebook et Twitter.

Contact :

Joseph J. Magliocco

502-774-2300 x580

[email protected]

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1442376/Michters_Barrel_Strength_Rye.jpg

Related Links

http://www.michters.com



SOURCE Michter's Distillery