Michter's è il whiskey americano più apprezzato al mondo

Presentato per la prima volta nel 2021, The World's Most Admired Whiskies è stato creato per stabilire i 50 marchi più apprezzati nel settore provenienti da tutto il mondo. Per creare la classifica, Drinks International ha costituito un'Accademia votante di esperti di whisky indipendenti ai tutto il mondo per eleggere i loro 10 marchi più apprezzati in base alla qualità e alla consistenza, al rapporto qualità/prezzo e alla forza del marchio e del marketing.

"Il lancio di questo progetto è stato un ottimo modo per capire quali marchi sono più apprezzati dal nostro settore in tutto il mondo", ha dichiarato l'editore e fondatore Shay Waterworth. "La serie Most Admired di Drink International sta diventando una delle più influenti del settore. Anche solo apparire nella classifica è un grande risultato".

"In qualità di piccola azienda indipendente, ci siamo sempre concentrati sulla produzione di whiskey americano di altissima qualità a prescindere dal costo. Vedere che questa dedizione viene apprezzata da un gruppo di esperti e da una pubblicazione tanto apprezzata significa molto per il nostro intero team" , ha dichiarato Dan McKee, mastro distillatore di Michter's. "Naturalmente, ci ispira anche a continuare a migliorare e ad alzare gli standard nel nostro percorso di crescita".

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offerta di whiskey tradizionali americani di una qualità di altissimo livello. Il famoso portfolio di Michter's comprende bourbon, rye, sour mash whiskey e whiskey americano: ogni prodotto in edizione limitata è invecchiato fino alla massima maturazione. Attualmente tutti i prodotti Michter's sono assegnati, poiché la domanda supera l'offerta. In un'asta di Sotheby del marzo 2022, tre diverse bottiglie Michter's hanno raccolto 25.000 USD, o più, ciascuna. Nel settembre 2022, Andrea Wilson, Master of Maturation di Michter's, è stata inserita nella Kentucky Bourbon Hall of Fame come riconoscimento per i suoi successi nel settore.

