Le whisky Michter reconnu comme le whisky américain le plus admiré au monde

Lancé en 2021, The World's Most Admired Whiskies a été créé pour déterminer les 50 marques les plus appréciées du secteur à l'échelle de la planète. Pour dresser sa liste, Drinks International a formé une assemblée d'experts indépendants du monde entier qui donnent les 10 marques qu'ils admirent le plus en fonction de la qualité et de la consistance, du rapport qualité-prix, de la force de la marque et du marketing.

« Le lancement de ce projet a été un excellent moyen de voir les marques les plus appréciées par la profession dans le monde, a déclaré l'éditeur et fondateur Shay Waterworth. Le classement Drinks International des whiskies les plus appréciés est en train de devenir l'un des plus influents du secteur. Le fait de figurer dans la liste est un grand succès. »

« En tant que petite entreprise indépendante, notre objectif a toujours été de produire du whisky américain de la plus haute qualité, quel qu'en soit le coût. Voir ce souci de la qualité apprécié par un panel d'experts dans une publication si prestigieuse est un honneur pour toute notre équipe, a déclaré Dan McKee, maître distillateur chez Michter. Bien sûr, cela nous encourage aussi à continuer à nous améliorer et à placer la barre à un niveau supérieur. »

Michter's a une longue et riche tradition de whiskies américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses offres de production limitée vieillie jusqu'à pleine maturité, la gamme de Michter's hautement appréciée comprend du bourbon, du rye, du sour mash et du whisky américain. Actuellement, tous les produits Michter sont distribués, car la demande dépasse l'offre. Lors d'une vente aux enchères de Sotheby's en mars 2022, trois bouteilles distinctes de Michter ont atteint les 25 000 $ américains ou plus. En septembre 2022, Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter, a été intronisée au Kentucky Bourbon Hall of Fame en reconnaissance de ses succès dans l'industrie.

Contact :

Matt Magliocco

502-774-2300 x470

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937601/1__Michter_s_US1_Range.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937600/2__Michter_s_Pot_Still_Doubler.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937583/3__Michter_s_Barrel_Stencil.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Michter's Distillery