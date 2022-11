Michter's uitgeroepen tot 's werelds meest bewonderde Amerikaanse whisky

The World's Most Admired Whiskies werd in 2021 gelanceerd om de 50 meest gewaardeerde merken van de hele wereld in kaart te brengen. Om deze lijst samen te stellen, bracht Drinks International een stemgerechtigde academie van onafhankelijke whisky-experts uit de hele wereld samen met de vraag hun 10 meest bewonderde merken te geven op basis van kwaliteit en consistentie, prijs-kwaliteitverhouding en geslaagde branding en marketing.

"Dit project gaf ons meteen een duidelijke kijk op de merken die de hele wereld het best worden gewaardeerd door onze bedrijfstak", aldus redacteur en oprichter Shay Waterworth. "De Most Admired-reeks van Drinks International is aan het uitgroeien tot een van de meest invloedrijke binnen de industrie. Zelfs maar in de lijst te staan is een geweldige prestatie."

"Als klein, onafhankelijk bedrijf was onze focus altijd al gericht op het produceren van Amerikaanse whiskey van topkwaliteit, ongeacht de kosten. Voor ons hele team betekent het enorm veel dat die toewijding aan kwaliteit wordt gewaardeerd door een panel van deskundigen en door zo'n gewaardeerde publicatie," aldus Dan McKee, Master Distiller van Michter's. "Natuurlijk inspireert dit ons ook om te blijven verbeteren en de lat steeds hoger te leggen."

Michter's heeft een lange, rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskeys van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. De veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye of roggewhiskey, sour mash whiskey en American whiskey. Momenteel worden alle soorten Michter's verdeeld omdat de vraag groter is dan het aanbod. Op een veiling van Sotheby's in maart 2022 brachten drie afzonderlijke bottelingen van Michter's elk minstens 25.000 US dollar op. In september 2022 werd Andrea Wilson, Master of Maturation van Michter's, opgenomen in de Kentucky Bourbon Hall of Fame als erkenning voor haar levenslange prestaties in de industrie.

