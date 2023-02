Michter's lancerà il Bourbon Kentucky Straight 10 Year per la prima volta dal 2021

LOUISVILLE, Ky., 21 febbraio 2023 /PRNewswire//-- A Marzo la Louisville-based Michter's Distillery inizierà a rilasciare il suo 10 Year Kentucky Straight Bourbon. L'azienda non ha spedito nessun Bourbon 10 Year Michter's nel 2022, quindi questa sarà la prima uscita di questo whisky single barrel dal 2021.

"Pensavo che il 10 Year Bourbon che stiamo commercializzando adesso si bevesse benissimo l'anno scorso, ma il nostro Master Distiller Dan McKee e il nostro Master of Maturation Andrea Wilson mi hanno detto che con un altro anno di maturazione sarebbe diventato straordinario", ha dichiarato il Presidente Michter's Joseph J. Magliocco. «A Michter's l'obiettivo per cui ci impegniamo è produrre il più grande whisky americano. Siamo grati per la comprensione e la pazienza dimostrati dai nostri fedeli fan di Michter's nell'attendere un anno supplementare per il lancio del Bourbon 10 anni».

Il Kentucky Bourbon Hall of Famer Wilson offre una straordinaria esperienza nel suo ruolo di supervisione della maturazione di tutti i fusti di Michter. Ha constatato: «Ci sono molte caratteristiche che valutiamo quando si tratta dei barili per questo rilascio, tra cui complessità, corpo e profondità. Questi sono gli aspetti di un whisky che lo rendono memorabile, e riteniamo che il tempo aggiuntivo abbia completato questa distribuzione creando un'esperienza che si costruisce fino in fondo".

«Una delle cose più importanti che ho imparato dal nostro ultimo Master Distiller Willie 'Dott. No' Pratt è stata la pazienza. Non rilascerebbe un prodotto a meno che non ritenga che sia al suo picco di maturazione», ha commentato McKee. «Lo scorso anno, Andrea e io abbiamo assaggiato il bourbon allora già molto maturo da 10 anni e ne abbiamo parlato. Entrambi abbiamo ritenuto che sarebbe stato eccezionale con un altro anno nel barile. Sono così entusiasta di come è risultato».

Negli Stati Uniti, Michter's 10 Year Bourbon ha suggerito un prezzo di vendita di $185 per la bottiglia di 750 ml.

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offrire whisky tradizionali americani di qualità impareggiabile. Con ciascuna delle sue produzioni limitate che offrono invecchiati all'apice della loro maturazione, l'acclamatissimo portfolio di Michter's include bourbon, rye, sour mash whiskey e American whiskey. Attualmente tutti i tipi di Michter sono stati distribuiti perché la domanda supera l'offerta. Ad ottobre 2022 Michter's è stato nominato il più Admired American Whiskey in un sondaggio globale. A Gennaio 2023, Michter è stato nominato il brand n.1 di Whiskey americano Top Trending da Drinks International nel loro report annuale sui brand.

