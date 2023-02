Michter's s'apprête à sortir un Kentucky Straight Bourbon de 10 ans d'âge pour la première fois depuis 2021

LOUISVILLE, Kentucky, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- En mars, la distillerie Michter's de Louisville lancera son Kentucky Straight Bourbon de 10 ans d'âge. Aucun bourbon de 10 ans d'âge n'a été expédié par la société en 2022 ; ce sera donc la première sortie de ce whiskey en fût unique depuis 2021.

« Je trouvais le bourbon de 10 ans d'âge que nous sortons aujourd'hui déjà délicieux à déguster l'an dernier, mais notre maître distillateur Dan McKee et notre maître de maturation Andrea Wilson m'ont dit qu'avec une année de maturation de plus, il serait extraordinaire, a déclaré le président de Michter's, Joseph J. Magliocco. Chez Michter's, notre objectif est de produire le meilleur whiskey américain. Nous remercions tous les fidèles fans de Michter's pour la compréhension et la patience dont ils ont fait preuve en attendant une année supplémentaire pour la sortie de notre bourbon de 10 ans d'âge. »

Intronisée au Kentucky Bourbon Hall of Fame, Andrea Wilson apporte une expérience extraordinaire à son rôle de supervision de la maturation de tous les fûts de Michter's. Elle a commenté : « Il y a beaucoup de caractéristiques que nous évaluons lorsque nous envisageons la sortie de ces fûts, notamment la complexité, le corps et la profondeur. Ce sont ces aspects qui rendent un whiskey mémorable, et nous pensons que le temps supplémentaire a permis de perfectionner cette sortie en créant une expérience qui s'est construite jusqu'au bout.

« L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises de notre regretté maître distillateur Willie Pratt, dit "Dr No", est la patience. Il ne sortait pas un produit à moins d'être sûr qu'il était à l'apogée de sa maturation, a déclaré Dan McKee. L'année dernière, Andrea et moi avons goûté au bourbon qui avait déjà bien plus de 10 ans d'âge et nous en avons discuté. Nous avons tous les deux estimé qu'il serait exceptionnel avec une année de plus en fût. Je suis vraiment ravi de ce qu'il est devenu. »

Le prix de détail suggéré pour le bourbon Michter's de 10 ans d'âge est de 185 dollars pour une bouteille de 750 ml aux États-Unis.

Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses offres de production limitée vieillie jusqu'à pleine maturité, la gamme de Michter's hautement appréciée comprend du bourbon, du rye, du sour mash et du whiskey américain. Actuellement, tous les produits Michter's sont attribués car la demande dépasse l'offre. En octobre 2022, Michter's a été nommé le whiskey américain le plus apprécié lors d'une enquête menée à l'échelle mondiale. En janvier 2023, Michter's a été nommée marque de whiskey américain la plus en vogue selon le Rapport annuel des marques de Drinks International.

