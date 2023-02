Michter's brengt voor het eerst sinds 2021 10 Year Kentucky Straight Bourbon uit

LOUISVILLE, Ky., 21 februari 2023 /PRNewswire/ -- In maart zal de in Louisville gevestigde distilleerderij Michter's beginnen met het vrijgeven van zijn 10 Year Kentucky Straight Bourbon. Michter's heeft in 2022 geen 10 Year Bourbon verscheept, zodat dit de eerste keer sinds 2021 is dat Michter's deze single barrel whisky uitbrengt.

"Ik dacht dat de 10 Year Bourbon die we nu uitbrengen vorig jaar prachtig op dronk was, maar onze Master Distiller Dan McKee en onze Master of Maturation Andrea Wilson vertelden me dat de bourbon met nog een jaar rijping buitengewoon zou zijn", aldus Michter's President Joseph J. Magliocco. "Bij Michter's streven we ernaar om de beste Amerikaanse whisky te produceren. We zijn onze trouwe fans dankbaar voor al hun begrip en hun geduld om nog een jaar langer op onze 10 Year Bourbon te hebben moeten wachten."

Kentucky Bourbon Hall of Famer Wilson brengt een enorme ervaring met zich mee als toezichthouder op het rijpingsproces van alle Michter's vaten. "Er zijn veel eigenschappen zoals complexiteit, body en diepte die we beoordelen en die aan bepaalde eisen moeten voldoen voordat we een vat vrijgeven", aldus Wilson. Dit zijn de aspecten van een whisky die hem memorabel maken, en we zien dat de extra rijping heeft bijgedragen aan een ongekende ervaring van kwaliteit.

"Geduld is een van de belangrijkste dingen die ik van onze overleden Master Distiller Willie 'Dr. No' Pratt geleerd heb. Hij zou een product pas vrijgeven als hij het gevoeld had dat het op zijn hoogtepunt was", aldus McKee. "Vorig jaar hebben Andrea en ik de toen al ruim 10 jaar oude bourbon geproefd en erover gesproken. We voelden allebei dat de kwaliteit uitzonderlijk zou zijn als de bourbon nog een jaar langer zou rijpen. Ik ben zo enthousiast over de kwaliteit."

Michter's 10 Year Bourbon heeft in de V.S. een adviesprijs van $ 185 per fles van 750 ml.

Michter's heeft een lange, rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskeys van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. De veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye of roggewhiskey, sour mash whiskey en American whiskey. Momenteel worden alle soorten Michter's ingezet omdat de vraag groter is dan het aanbod. In oktober 2022 werd Michter's in een wereldwijd onderzoek uitgeroepen tot de meest bewonderde Amerikaanse whisky. In januari 2023 werd Michter's door Drinks International in hun Annual Brands Report uitgeroepen tot het #1-merk "Top Trending American Whisky".

