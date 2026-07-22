Natus amplia l'accesso all'analisi AI autoSCORE tramite il software BRAIN QUICK

Lo strumento di intelligenza artificiale autoSCORE è stato lanciato in esclusiva con il software EEG Natus NeuroWorks® negli Stati Uniti nell'agosto 2024. A marzo, Natus ha annunciato che lo strumento di analisi aveva ottenuto il marchio CE per i mercati europei e altri mercati internazionali.

L'integrazione di autoSCORE nel software BRAIN QUICK riflette l'impegno di Natus nel potenziare il proprio portafoglio di prodotti per la neurodiagnostica con tecnologie innovative che migliorano l'accesso alla revisione e all'interpretazione di EEG di alta qualità in tutto il mondo.

"Il nostro strumento di IA autoSCORE rappresenta un significativo passo avanti nella neurodiagnostica digitale, dove precisione, velocità e affidabilità clinica si uniscono a vantaggio sia degli operatori sanitari che dei pazienti da loro assistiti", ha affermato Cristiano Rizzo, Direttore Generale di Natus per le regioni EMEA/APAC. "Il nostro obiettivo è supportare i neurologi con una tecnologia che potenzi le loro competenze, garantendo che ogni paziente tragga beneficio da approfondimenti tempestivi e basati sui dati senza compromettere il rigore clinico. L'introduzione di un'automazione avanzata in BRAIN QUICK consente ai medici di dedicare meno tempo all'analisi manuale e più tempo a fornire cure di alta qualità, migliorando in ultima analisi il percorso del paziente".

L'algoritmo autoSCORE è stato progettato per alleggerire il carico sulle risorse cliniche e sul personale grazie all'analisi automatizzata effettuata da un modello di deep learning addestrato su 30.000 registrazioni EEG etichettate da esperti.

I primi utenti hanno apprezzato la sicurezza offerta dallo strumento autoSCORE, che va oltre i tradizionali rilevatori di picchi e crisi epilettiche, valutando molteplici anomalie clinicamente rilevanti e fornendo valutazioni a livello di studio per indicare agli operatori sanitari se un esame EEG è normale o anomalo. Hanno inoltre apprezzato il suo modello di IA chiuso, che garantisce coerenza e sicurezza.

L'integrazione nel software BRAIN QUICK porta la soluzione autoSCORE in un altro software EEG completo di Natus, che garantisce affidabilità grazie alla semplificazione della revisione e della refertazione degli EEG. Il feedback dei medici europei che utilizzano l'ultima versione del software BRAIN QUICK descrive l'affidabilità delle registrazioni come "impeccabile e un elemento chiave in contesti ad alto volume e alta complessità, come la valutazione preoperatoria".

"L'intelligenza artificiale ha il potenziale di trasformare la pratica dell'EEG allo stesso modo in cui l'EEG digitale ha trasformato la neurofisiologia decenni fa", ha affermato il professor Oriano Mecarelli del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università La Sapienza di Roma. "Strumenti come autoSCORE possono contribuire ad ampliare l'accesso alle competenze specialistiche, migliorare l'efficienza dei flussi di lavoro e supportare i medici in contesti sempre più complessi".

Con due piattaforme EEG affidabili, NeuroWorks e BRAIN QUICK Software, che ora integrano autoSCORE, Natus ha gettato solide basi per uno sviluppo continuo, con l'impegno a fornire un'innovazione neurodiagnostica senza pari a livello globale.

INFORMAZIONI SU NATUS

Natus è considerata la soluzione ideale dagli operatori sanitari di tutto il mondo per lo screening, la diagnosi e il trattamento dei disturbi che colpiscono il cervello e i percorsi neurali. Le eccellenti soluzioni di Natus, tra cui assistenza, supporto sul campo e formazione, consentono ai medici di elevare lo standard di cura, migliorando i risultati clinici e la qualità della vita dei pazienti. Per ulteriori informazioni su Natus, visitare il sito natus.com/neuro.

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