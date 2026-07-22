Natus breidt toegang tot autoSCORE AI-analyse uit via BRAIN QUICK-software

De integratie van autoSCORE in de BRAIN QUICK-software benadrukt de inzet van Natus om zijn portfolio voor neurodiagnostiek verder uit te bouwen met innovatieve technologieën die wereldwijd de toegang tot hoogwaardige beoordeling en interpretatie van EEG's verbeteren.

"Onze autoSCORE AI-tool betekent een belangrijke stap voorwaarts in de digitale neurodiagnostiek, waarbij nauwkeurigheid, snelheid en vertrouwen in de klinische besluitvorming samenkomen ten voordele van zowel zorgprofessionals als de patiënten die ze behandelen", aldus Cristiano Rizzo, General Manager EMEA/APAC bij Natus. "Het is ons doel om neurologen te ondersteunen met technologie die hun deskundigheid aanvult, zodat elke patiënt tijdig kan profiteren van datagestuurde inzichten zonder dat dit ten koste gaat van de klinische zorgvuldigheid Door geavanceerde automatisering beschikbaar te maken in BRAIN QUICK hoeven clinici minder tijd te besteden aan handmatige analyses en kunnen ze meer tijd besteden aan het verlenen van hoogwaardige zorg. Dit komt uiteindelijk het volledige zorgtraject van de patiënt ten goede."

Het autoSCORE-algoritme is ontwikkeld om de druk op klinische middelen en zorgpersoneel te verlichten door middel van geautomatiseerde analyse met een deep-learningmodel dat is getraind op 30.000 door experts gelabelde EEG-opnamen.

De eerste gebruikers zijn positief over het vertrouwen dat de autoSCORE-tool biedt doordat deze verder gaat dan traditionele detectie van pieken en epileptische aanvallen. De tool beoordeelt meerdere klinisch relevante afwijkingen en geeft een beoordeling van het volledige onderzoek, zodat zorgverleners kunnen vaststellen of een EEG-onderzoek normaal of afwijkend is. Bovendien waarderen ze het gesloten AI-model dat consistente resultaten en veiligheid waarborgt.

Door de integratie in BRAIN QUICK-software wordt de autoSCORE-oplossing ook beschikbaar binnen een ander uitgebreid EEG-softwareplatform van Natus, dat zorgverleners ondersteunt met een vereenvoudigde beoordeling en rapportage van EEG's. Clinici in Europa die de nieuwste versie van de BRAIN QUICK-software gebruiken, omschrijven de betrouwbaarheid van de registraties als 'onberispelijk en een sleutelelement in omgevingen met een hoog onderzoeksvolume en een hoge mate van complexiteit, zoals de preoperatieve evaluatie'.

"Kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om de EEG-praktijk te transformeren, net zoals digitale EEG de neurofysiologie tientallen jaren geleden heeft getransformeerd", aldus professor Oriano Mecarelli van de afdeling Neurowetenschappen van de Sapienza Universiteit van Rome. "Tools zoals autoSCORE kunnen de toegang tot gespecialiseerde expertise helpen vergroten, de efficiëntie van werkprocessen verbeteren en clinici ondersteunen in een steeds complexere zorgomgeving."

Nu autoSCORE beschikbaar is op de twee vertrouwde EEG-platforms NeuroWorks en de BRAIN QUICK-software, heeft Natus een solide basis gelegd voor verdere ontwikkeling, waarbij het zich blijft inzetten om wereldwijd toonaangevende innovaties op het gebied van neurodiagnostiek te leveren.

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