NEOM annuncia Gidori, la sua comunità golfistica residenziale

NEOM, Regno dell'Arabia Saudita, 7 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Il Consiglio di amministrazione di NEOM ha annunciato l'inaugurazione di Gidori, un'esclusiva comunità di golf privata situata tra le colline costiere mozzafiato del Golfo di Aqaba, che sarà l'ultima aggiunta a NEOM, l'evoluzione dello sviluppo regionale nel nord-ovest dell'Arabia Saudita.

Con un'architettura ambiziosa che si fonde con lo spettacolare paesaggio naturale, Gidori offre ospitalità di lusso, residenze di fascia alta e una gamma di servizi sportivi e ricreativi per un'esperienza di vita senza pari.

Situata lungo l'incantevole costa del Golfo di Aqaba, Gidori combina senza sforzo golf di livello mondiale e passatempi attivi, racchiusi in una comunità ultramoderna per ospiti e residenti. Il fulcro architettonico all'avanguardia è un complesso di fronte al mare con una spettacolare struttura a sbalzo.Sorgendo nel paesaggio costiero, ospiterà 190 appartamenti di lusso con vista sul mare insieme a una serie di esperienze culinarie, negozi al dettaglio esclusivi e spazi giardino.

Il campo da golf regolamentare da 18 buche di Gidori si estende verso l'entroterra attraverso basse colline e sporgenze rocciose, sfidando i golfisti su tutti i livelli e offrendo un design innovativo, splendide viste sulla costa e tecnologia avanzata. L'elegante club house garantirà un'ospitalità sofisticata ai giocatori, mentre l'accademia di golf offrirà consulenza e coaching esperti e servirà il gioco tradizionale assieme alla prossima generazione di e-sport.

Lungo il campo da golf si trova una serie limitata di 200 ville e case private progettate individualmente e molto ambite. I visitatori di Gidori potranno anche soggiornare nel boutique hotel di lusso da 80 camere, con una varietà di camere dal design unico e suite contemporanee caratteristiche. Nell'hotel sono presenti ristoranti e lounge, un centro benessere, una palestra, diverse piscine e un teatro esclusivo per un intrattenimento selezionato.

I dintorni di Gidori sono perfetti per attività all'aria aperta come l'escursionismo, il ciclismo su strada e off-road e le passeggiate panoramiche. Il beach club offrirà ospitalità e intrattenimento informali, con un'ampia selezione di sport acquatici per tutte le età ed esperienze. Al calar della notte, le piattaforme di osservazione regaleranno opportunità di osservazione senza pari dei cieli notturni.

In linea con l'impegno di NEOM per la conservazione e l'innovazione, Gidori fornirà nuovi standard di sviluppo costiero responsabile dal punto di vista ambientale.La sua inaugurazione segue l'annuncio della raccolta di destinazioni turistiche costiere sostenibili di NEOM, tra cui Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor e Elanan.

Informazioni su NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e una visione di un possibile Nuovo Futuro. È una regione nel nord-est dell'Arabia Saudita affacciata sul Mar Rosso, realizzata da zero come un laboratorio vivente, dove l'imprenditorialità traccerà la rotta di questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla realizzazione di un nuovo modello per una vivibilità eccezionale, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà formata da città iperconnesse e cognitive, da porti e aree di attività imprenditoriali, centri di ricerca, luoghi per lo sport e l'intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l'innovazione, richiamerà imprenditori, dirigenti aziendali e aziende, tutti impegnati nella ricerca, nell'incubazione e nella commercializzazione di nuove tecnologie e attività con metodi totalmente nuovi. I residenti di NEOM rispecchieranno un ethos internazionale e adotteranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità.

