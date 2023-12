Nonostante una crescita globale moderata, DEKRA prevede per il 2023 un record di vendite storico

Crescita a due cifre del core business DEKRA nei primi 10 mesi del 2023

Per l'intero anno prevediamo un record di vendite storico di più di quattro miliardi di euro

Nonostante i pronostici per il 2024 di uno scarso sviluppo economico globale, DEKRA, forte della sua solida posizione di mercato nei settori tradizionali, di rapporti basati sulla fiducia con più di 500.000 clienti in tutto il mondo e di una gamma di servizi promettenti per le tecnologie future, è convinta di poter registrare un'ulteriore crescita

Previsione di una crescita a due cifre per i settori commerciali Intelligenza artificiale e Sostenibilità

STOCCARDA, Germania, 1 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- L'organizzazione internazionale di esperti DEKRA prevede per il 2023 un record di vendite storico. "Finora, il 2023 è stato un anno eccellente per DEKRA", ha affermato Stan Zurkiewicz, AD di DEKRA e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel suo resoconto preliminare per l'anno. "Siamo molto ottimisti: siamo convinti che raggiungeremo l'obiettivo di un fatturato di più di quattro miliardi di euro per l'intero anno. Si tratta di un record per DEKRA e siamo molto orgogliosi". Prevediamo che tutte le divisioni servizi e le regioni supereranno nettamente le loro prestazioni di vendita del 2022 e che alcune registreranno valori di crescita importanti a due cifre.

Oltre agli eccellenti risultati commerciali, DEKRA riferisce che la sua Strategia 2025 si sta sviluppando nel modo previsto, dando i suoi frutti. L'azienda ha introdotto con successo servizi di formazione, consulenza, test, verifica e ispezione nelle sue aree di crescita strategica: Intelligenza artificiale, Cyber sicurezza, Sostenibilità e Mobilità del futuro, affermandosi come partner strategico nell'intera catena del valore di questi settori.

Mentre per il settore TIC (Test, Ispezione e Certificazione) in generale si prevede una crescita annua di circa il 5%, DEKRA pronostica per i prossimi anni una crescita a due cifre per i suoi settori commerciali del futuro. L'azienda è ben posizionata per sfruttare al meglio questa traiettoria ascendente e punta a distinguersi dai suoi concorrenti.

