Ondanks gematigde wereldwijde groei Beste omzet ooit voor DEKRA in 2023

Met haar kernactiviteiten boekte DEKRA in de eerste 10 maanden van 2023 een dubbelcijferige groei

Voor het hele jaar verwacht de onderneming een historisch omzetrecord van meer dan vier miljard euro

Ondanks de gematigde verwachting voor de wereldwijde economische ontwikkeling in 2024, voorspelt DEKRA extra groei, mede op basis van haar sterke marktpositie in de TIC-industrie, vertrouwensrelaties met meer dan 500.000 klanten wereldwijd en een veelbelovende dienstenportfolio gericht op toekomstige technologieën

De business area's Kunstmatige Intelligentie en Duurzaamheid zullen met dubbele cijfers groeien

STUTTGART, Duitsland, 1 december 2023 /PRNewswire/ -- De internationale expertorganisatie DEKRA voorspelt voor 2023 een historisch omzetrecord. "Tot nu toe is 2023 voor DEKRA een uitstekend jaar geweest", aldus Stan Zurkiewicz, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DEKRA in zijn voorlopige terugblik op het jaar. "We zijn er vrij zeker van dat we over het hele jaar een omzet van meer dan vier miljard euro zullen behalen. Dat is een historische primeur voor DEKRA waarmee we vanzelfsprekend erg tevreden zijn." Alle serviceafdelingen en -regio's zullen hun omzetresultaten van 2022 naar verwachting aanzienlijk overtreffen, terwijl sommige zelfs een sterke dubbelcijferige groei zullen realiseren.

Naast uitstekende omzetcijfers meldt DEKRA dat haar Strategy 2025 op schema ligt en vruchten begint af te werpen. De onderneming heeft op haar strategische groeigebieden Kunstmatige Intelligentie, Cybersecurity, Duurzaamheid en Toekomstige Mobiliteit met succes trainings-, advies-, test- en inspectiediensten geïntroduceerd. Daarmee bevestigt DEKRAhaar rol als strategische partner op deze gebieden en binnen de gehele waardeketen.

Terwijl de totale test-, inspectie- en certificeringssector (TIC-sector) naar verwachting jaarlijks met ongeveer 5% zal groeien, voorspelt DEKRA voor de komende jaren een tweecijferige groei binnen haar toekomstige business area's. De onderneming is goed gepositioneerd om exponentieel te profiteren van deze opwaartse trend en wil zich graag onderscheiden van haar concurrenten.

Lees hier het hele artikel: https://www.dekra.nl/nl/nieuws/#tab=press

