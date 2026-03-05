Norgine annuncia un nuovo investimento di 23 milioni di sterline nell'ambito di un impegno complessivo di oltre 50 milioni per l'espansione della produzione di farmaci in Galles

AMSTERDAM, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Norgine, azienda farmaceutica specialistica leader in Europa, ha annunciato oggi un nuovo investimento di 23 milioni di sterline nel suo sito produttivo di Hengoed, in Galles, portando l'investimento totale nella struttura a oltre 50 milioni di sterline dal 2022.

Sostenuto dal Life Sciences Innovative Manufacturing Fund (LSIMF) del governo britannico, questo recente impegno consentirà un'ulteriore innovazione ed espansione dello stabilimento di Hengoed. L'investimento rafforzerà la capacità di Norgine di fornire in modo affidabile farmaci indispensabili in tutto il Regno Unito e in Europa, in un momento di crescente volatilità della catena di approvvigionamento globale, creando al contempo 44 nuovi posti di lavoro qualificati e rafforzando la capacità produttiva a lungo termine dell'organizzazione nella regione. Ciò sarà possibile grazie all'ampliamento degli spazi di produzione e stoccaggio, all'introduzione di processi di produzione ad alta velocità ed efficienza energetica e al potenziamento delle capacità di controllo della qualità.

Il Segretario di Stato per il Galles, Jo Stevens, ha dichiarato:

"Il settore delle scienze della vita in Galles è fiorente e questo investimento di Norgine rappresenta un voto di fiducia nella nostra forza lavoro gallese. Sono lieto che i finanziamenti del governo britannico stiano sostenendo l'azienda nella sua crescita e nella creazione di nuovi posti di lavoro ben retribuiti. Norgine è un brillante esempio di azienda internazionale che sta prosperando nella nostra regione."

Saulo Martiniano, Direttore operativo di Norgine, ha dichiarato:

"Noi di Norgine crediamo che ogni scoperta scientifica debba poter raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno e gli approcci innovativi alla produzione e alla fornitura sono fondamentali per realizzare tale proposito. Ampliando e potenziando ulteriormente i nostri impianti di Hengoed, stiamo aumentando la capacità produttiva, rafforzando le competenze in materia di qualità e investendo in una produzione più efficiente dal punto di vista energetico. Siamo orgogliosi di tale investimento, che contribuirà a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari nel Regno Unito e in Europa. Grazie alle capacità potenziate di Hengoed, in Galles, insieme al nostro sito di Dreux, in Francia, e alla nostra ampia rete di partner di produzione in tutta Europa, siamo in una posizione ottimale per affrontare l'incertezza e fornire medicinali in modo efficiente e costante per gli anni a venire".

L'ampliamento da 23 milioni di sterline si inscrive nell'ambito di un impegno più ampio e a lungo termine nei confronti di Hengoed. Dal 2022, Norgine ha investito oltre 50 milioni di sterline nel sito per potenziare le operazioni attraverso l'espansione della capacità produttiva e partnership internazionali di produzione, ad esempio in Giappone. Per i prossimi anni sono previsti ulteriori investimenti che porteranno a una catena di approvvigionamento più resiliente, nonché alla creazione di oltre 75 nuove posizioni lavorative permanenti nei settori della produzione, della qualità e delle attività di magazzino in Galles.

Una rete di produzione consolidata, realizzata per garantire un approvvigionamento resiliente e scalabile

Le capacità produttive e di approvvigionamento di Norgine sono progettate per adattarsi alla domanda, garantendo un accesso resiliente in tutta Europa e non solo. L'infrastruttura produttiva dell'azienda si basa su 60 anni di esperienza, con competenze specialistiche in ingegneria e progettazione di sistemi, a supporto della produzione di farmaci per patologie gastrointestinali, rare e specialistiche, sia dal portafoglio di Norgine che da partner selezionati in licenza in Europa e non solo.

Investire nelle competenze e restituire alla comunità

Norgine sta rafforzando il suo impegno a lungo termine nella regione attraverso iniziative di formazione e sviluppo delle competenze, tra cui tirocini per studenti presso l'Università di Cardiff e percorsi di apprendistato presso college locali, contribuendo a formare la prossima generazione di talenti nel settore della produzione industriale.

Il sito di Hengoed ospita oltre 600 dipendenti qualificati e attualmente fornisce circa 50 milioni di confezioni di medicinali e dispositivi medici ogni anno. Alimentato al 100% da energia elettrica a basse emissioni di carbonio, lo stabilimento riflette l'impegno di Norgine verso una produzione sostenibile in linea con la sua crescita.

Informazioni su Norgine

Norgine è un'azienda farmaceutica di medie dimensioni con sede nell'UE che conta 1.500 dipendenti e genera un fatturato annuo di circa 650 milioni di euro. In Norgine, l'innovazione guida la nostra missione: fornire farmaci che cambiano la vita. Dalle patologie comuni come la stitichezza alle malattie rare e gravi come il cancro infantile, ci concentriamo sulle esigenze mediche non soddisfatte perché crediamo che ogni scoperta scientifica meriti di raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno.

Utilizziamo le nostre capacità innovative di sviluppo, commercializzazione e produzione, nonché le partnership strategiche per affrontare percorsi complessi. Il nostro approccio, che abbina una lunga storia a una profonda conoscenza del territorio, ci consente di accelerare ed espandere la diffusione di farmaci in grado di migliorare le condizioni di vita dei pazienti in Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Siamo guidati dalla fiducia che gli operatori sanitari e i pazienti ripongono in noi e rimaniamo costantemente impegnati a fornire innovazioni che trasformano la vita, un paziente alla volta.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2846726/5836954/Norgine_Logo.jpg