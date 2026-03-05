Norgine annonce un nouvel investissement de 23 millions de livres sterling dans le cadre d'un investissement de plus de 50 millions de livres sterling destiné à développer la fabrication de médicaments au Pays de Galles.

AMSTERDAM, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Norgine, une société pharmaceutique européenne spécialisée de premier plan, a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de 23 millions de livres sterling dans son site de production de Hengoed, au Pays de Galles, ce qui porte l'investissement total sur le site à plus de 50 millions de livres sterling depuis 2022.

Soutenu par le Life Sciences Innovative Manufacturing Fund (LSIMF) du gouvernement britannique, ce dernier engagement permettra de poursuivre l'innovation et l'expansion sur le site de Hengoed. L'investissement renforcera la capacité de Norgine à fournir de manière fiable des médicaments indispensables au Royaume-Uni et en Europe, à une époque où la chaîne d'approvisionnement mondiale est de plus en plus volatile, tout en créant 44 nouveaux emplois qualifiés et en renforçant la capacité de production à long terme de l'organisation dans la région. Cet objectif sera atteint grâce à l'extension de l'espace de production et d'entreposage, à l'introduction de processus de fabrication à grande vitesse et à haut rendement énergétique et à l'amélioration des capacités de contrôle de la qualité.

Le secrétaire d'État au Pays de Galles, Jo Stevens, a déclaré

« Le secteur des sciences de la vie est florissant au pays de Galles, et cet investissement de Norgine est un vote de confiance dans notre main-d'œuvre galloise. Je suis ravi que le financement du gouvernement britannique aide l'entreprise à poursuivre sa croissance et à créer de nouveaux emplois bien rémunérés. Norgine est un brillant exemple d'entreprise internationale qui s'épanouit au Pays de Galles ».

Saulo Martiniano, directeur de l'exploitation chez Norgine, a déclaré :

« Chez Norgine, nous pensons que toute avancée scientifique doit pouvoir atteindre les patients qui en ont besoin, et les approches innovantes en matière de fabrication et d'approvisionnement sont un élément essentiel pour rendre cela possible. En agrandissant et en améliorant nos installations de Hengoed, nous augmentons notre capacité, renforçons nos compétences en matière de qualité et investissons dans une production plus efficace sur le plan énergétique. Nous sommes fiers de cet investissement, qui contribuera à renforcer la résilience des systèmes de santé britanniques et européens. Grâce aux capacités renforcées de Hengoed, au Pays de Galles, à notre site de Dreux, en France, et à notre vaste réseau de partenaires de fabrication à travers l'Europe, nous sommes bien placés pour faire face à l'incertitude et fournir des médicaments de manière efficace et cohérente pour les années à venir ».

Cette expansion de 23 millions de livres sterling s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large et à long terme en faveur de Hengoed. Depuis 2022, Norgine a investi plus de 50 millions de livres sterling sur le site afin d'améliorer les opérations grâce à l'expansion des capacités et à des partenariats de fabrication internationaux, comme au Japon. D'autres investissements sont prévus dans les années à venir, ce qui permettra de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de créer plus de 75 nouveaux postes permanents dans les domaines de la fabrication, de la qualité et de l'entreposage au Pays de Galles.

Un réseau de fabrication bien établi, conçu pour un approvisionnement résilient et capable de s'adapter.

Les capacités de fabrication et d'approvisionnement de Norgine sont conçues pour s'adapter à la demande et soutenir un accès résilient à travers l'Europe et au-delà. L'infrastructure de production de l'entreprise s'appuie sur 60 ans d'expertise, avec des capacités d'ingénierie et de conception de systèmes spécialisées, soutenant la production de médicaments pour les maladies gastro-intestinales, rares et spécialisées, provenant à la fois du propre portefeuille de Norgine et de partenaires de licence sélectionnés à travers l'Europe et au-delà.

Investir dans les compétences et rendre à la communauté ce qu'elle a reçu

Norgine renforce son engagement à long terme envers la région par le biais d'initiatives en matière d'éducation et de compétences, notamment des stages d'étudiants avec l'université de Cardiff et des parcours d'apprentissage avec les établissements d'enseignement supérieur locaux, contribuant ainsi à former la prochaine génération de talents dans le secteur manufacturier.

Le site de Hengoed emploie plus de 600 personnes qualifiées et fournit actuellement quelque 50 millions d'emballages de médicaments et de dispositifs médicaux par an. Alimentée à 100 % par de l'électricité à faible teneur en carbone, l'installation reflète l'engagement de Norgine en faveur d'une fabrication durable à mesure qu'elle s'étend.

À propos de Norgine

Norgine est une entreprise pharmaceutique européenne de taille moyenne qui emploie 1 500 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 650 millions d'euros. Chez Norgine, l'innovation est le moteur de notre mission : fournir des médicaments qui changent la vie. Qu'il s'agisse d'affections courantes comme la constipation ou de maladies rares et graves comme le cancer pédiatrique, nous ciblons les besoins médicaux non satisfaits car nous considérons que toute avancée scientifique mérite d'atteindre les patients qui en ont besoin.

Nous utilisons nos capacités de développement, de commercialisation et de fabrication innovantes ainsi que nos partenariats stratégiques pour concrétiser cette mission difficile. Combinée à notre longue histoire et à notre profonde expertise régionale, cette approche nous permet d'accélérer et d'élargir la portée des médicaments qui changent la vie en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Nous sommes guidés par la confiance que nous accordent les professionnels de la santé et les patients et nous nous engageons à fournir des innovations qui transforment des vies, un patient à la fois.

