Omio Group allarga i propri confini, accelerando su innovazione di prodotto ed espansione nei mercati in tutte le business unit nel 2026

Tecnologia trasformativa implementata a livello di Gruppo

Nuove partnership per aumentare la quota di mercato

Lancio di Omio Business rivolto al nuovo pubblico delle PMI

Restyling dell'app Rome2Rio con IA e nuove opportunità pubblicitarie

BERLINO, 3 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di ITB Berlin 2026, Omio Group ha presentato la prossima fase della propria evoluzione come piattaforma globale leader nei viaggi multimodali, rafforzandosi su due fronti: innovazione tecnologica e ampliamento dell'audience globale. Integrando scoperta del viaggio, prenotazione e distribuzione ai partner in un unico ecosistema connesso, Omio Group si posiziona per ridefinire e migliorare l'esperienza di viaggio end-to-end.

Con oltre un miliardo di utenti annuali sulla piattaforma, un inventario prenotabile di 3.000 partner in 46 Paesi e più di 100.000 viaggiatori attivi ogni giorno, Omio Group continua a rafforzare la propria presenza globale. Entro il 2028, l'azienda punta a operare in oltre 70 Paesi,, consolidando l'ambizione di promuovere viaggi multimodali semplici e accessibili in tutto il mondo.

Potenziare la piattaforma attraverso l'innovazione di prodotto

In tutte le divisioni, Omio sta accelerando lo sviluppo tecnologico e le proprie capacità di prodotto per rendere il viaggio più semplice, intelligente e veloce.

L'app Omio continua a introdurre funzionalità che migliorano utilizzo, trasparenza e valore per i viaggiatori. Omio Pass, un'opzione di abbonamento a pagamento della durata di 90 giorni, offre uno sconto del 10% su treni, autobus e traghetti.

Il lancio di Omio Business segna l'ingresso nel mondo dei viaggi aziendali per il segmento delle PMI, con un'ampia offerta su più modalità di trasporto (inclusi voli, treni e autobus) oltre alle strutture ricettive, tutto su un'unica piattaforma. Omio Business introduce funzionalità di livello corporate senza contratti o spese minime, perfettamente pensate per un nuovo target di piccole e medie imprese.

Rome2Rio, la piattaforma dedicata alla scoperta dei viaggi del Gruppo, sta lanciando una nuova esperienza di app potenziata dall'intelligenza artificiale, con suggerimenti di percorso basati su AI, prenotazione integrata dei trasporti via terra e un'interfaccia con mappa interattiva, rafforzando la pianificazione door-to-door dalla fase di ispirazione fino alla prenotazione. Inoltre, la piattaforma pubblicitaria lanciata di recente introduce nuove modalità, per destinazioni e aziende di viaggi, per intercettare viaggiatori intenzionati a prenotare già nella fase di scoperta. Le partnership pubblicitarie con Visit Brazil, Visit Malta e l'Ente Nazionale Croato per il Turismo consentono di raggiungere utenti altamente coinvolti sin dalle prime fasi della pianificazione del viaggio, aumentando la rilevanza globale e la visibilità della domanda.

Espansione della portata globale, dell'impatto e della rilevanza

Parallelamente all'innovazione di prodotto, Omio Group continua ad ampliare la propria presenza globale e la rilevanza presso mercati e community di viaggiatori.

Dal punto di vista geografico, il Gruppo ha rafforzato la propria presenza in quattro continenti, espandendosi in sei Paesi del Sud-Est asiatico e in Brasile nel 2025. Inoltre, il prossimo 12 marzo verrà annunciato il lancio di un nuovo importante mercato, il 47° dell'azienda, che segnerà una tappa fondamentale nell'espansione internazionale di Omio.

Sul fronte della distribuzione, la rete white-label di Omio B2B continua a crescere, grazie all'onboarding rapido dei partner tramite integrazioni AI. Una nuova partnership annunciata con easyTrain, parte della famiglia easy, amplia la distribuzione di treni e autobus, raggiungendo nuovi segmenti di clientela nel Regno Unito e in Europa.

Naren Shaam, Founder e CEO di Omio, ha dichiarato:

"Oggi i viaggi multimodali sono passati da complessità ad aspettativa. I viaggiatori si aspettano viaggi fluidi per impostazione predefinita; tuttavia, i sistemi attualmente in uso sono obsoleti e inutilmente complicati. Attraverso l'innovazione di prodotto, la nostra ambizione è stabilire nuovi standard su come i consumatori vivranno il mondo dei viaggi. Offrire scoperta, prenotazione e distribuzione ai partner su un'unica piattaforma globale trasformerà radicalmente il settore dei trasporti. Nel 2026 rafforzeremo le nostre capacità di prodotto, l'inventario e l'impatto sull'audience per rendere concreta la visione del Gruppo Omio".

