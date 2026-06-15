ONLYOFFICE DocSpace 3.7: generazione di file con l'AI, moduli smart ed editor aggiornati

SINGAPORE, 15 giugno 2026 /PRNewswire/ -- ONLYOFFICE rilascia DocSpace 3.7, la versione più recente della sua piattaforma di collaborazione basata su stanze. Un importante aggiornamento introduce nuove funzionalità AI, un'esperienza di compilazione dei moduli rinnovata, editor aggiornati e controlli di sicurezza più robusti. Il rilascio tocca quasi ogni parte della piattaforma ed è già disponibile per gli utenti cloud, mentre le build self-hosted seguiranno a breve.

ONLYOFFICE DocSpace 3.7 released.

L'aggiornamento amplia il modo in cui gli agenti AI operano all'interno di DocSpace. Gli utenti possono ora generare file DOCX, moduli PDF e presentazioni PPTX direttamente dalla chat AI e aprirli immediatamente per la modifica. Il rilascio aggiunge inoltre il supporto a nuovi provider, tra cui DeepSeek, Google AI e xAI, che si affiancano alle opzioni già disponibili come Anthropic, OpenAI e OpenRouter.

La configurazione dell'AI diventa più flessibile. Un provider e un modello predefiniti selezionati in DocSpace possono essere sincronizzati automaticamente con gli editor, eliminando la necessità di una configurazione separata. Gli utenti possono caricare immagini nella chat AI per fornire agli agenti un contesto visivo, mentre una sezione di ragionamento esteso opzionale viene visualizzata per le richieste più complesse. Inoltre, gli amministratori possono attivare o disattivare le funzionalità AI in DocSpace e negli editor, con la cronologia della chat conservata anche quando vengono disabilitate.

Le stanze di compilazione moduli hanno ricevuto uno degli aggiornamenti più significativi di questo rilascio. Oltre a raccogliere le risposte in un foglio di calcolo, i team possono ora esportare i risultati in un database esterno. Gli utenti possono creare e modificare moduli PDF direttamente nella stanza, passare i moduli a una modalità di compilazione dedicata e aggiornare i dati raccolti.

DocSpace 3.7 include anche gli editor basati su ONLYOFFICE Docs 9.4. I miglioramenti comprendono linee orizzontali per una struttura documentale più chiara, la modalità Documento Scuro nei fogli di calcolo, 25 nuovi temi per le presentazioni, 20 nuove transizioni, una scheda dedicata alla progettazione dei grafici e il supporto dell'interfaccia in lingua croata.

I miglioramenti alla gestione di file e stanze offrono agli utenti un maggiore controllo sul proprio spazio. I team possono sostituire i modelli di documento predefiniti, raggruppare le stanze, eliminarne più di una contemporaneamente e gestire i tag delle stanze più rapidamente.

Sul fronte della sicurezza, gli amministratori possono ora impedire la creazione di link esterni per proteggere i contenuti sensibili. I link di invito possono essere limitati sia in base al numero di utenti che possono accedervi, sia in base alla durata della loro validità. Una nuova sezione Fatturazione unifica i piani tariffari, il Wallet, i metodi di pagamento e i servizi aggiuntivi come lo spazio di archiviazione extra e il backup.

Questo rilascio aggiorna i termini di licenza di ONLYOFFICE per maggiore chiarezza e conformità. Il codice software è distribuito sotto la GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3), con termini aggiuntivi che riguardano l'attribuzione e le versioni modificate. La licenza non concede diritti sui marchi ONLYOFFICE, che rimangono regolati da una Trademark Policy separata.

Informazioni su ONLYOFFICE

ONLYOFFICE è un fornitore di strumenti sicuri per la produttività online e la collaborazione, che includono editor di documenti, la piattaforma di collaborazione DocSpace e un'ampia gamma di integrazioni. Scelto da organizzazioni e privati in tutto il mondo, ONLYOFFICE si concentra sulla privacy dei dati, sulla compatibilità dei formati e sulla flessibilità di deployment in ambienti cloud e on-premises.

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