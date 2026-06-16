온리오피스 독스페이스 3.7 출시: AI 파일 생성, 스마트 양식, 업데이트된 편집기

싱가포르, 2026년 6월 17일 /PRNewswire/ -- 온리오피스(ONLYOFFICE)가 룸 기반 협업 플랫폼의 최신 버전인 독스페이스(DocSpace) 3.7을 출시했다. 주요 업데이트에는 새로운 AI 기능, 양식 작성 경험 재설계, 업데이트된 편집기 및 강화된 보안 제어가 포함된다. 이번 릴리스는 플랫폼의 거의 모든 부분에 영향을 미치며 이미 사용자들이 이용할 수 있다.

이번 업데이트는 독스페이스 내에서 AI 에이전트가 작동하는 방식을 확장한다. 사용자는 이제 AI 채팅에서 직접 DOCX 파일, PDF 양식, PPTX 프레젠테이션을 생성하고 즉시 편집을 위해 열 수 있다. 이번 릴리스는 또한 기존 옵션인 앤트로픽(Anthropic), 오픈AI(OpenAI), 오픈라우터(OpenRouter)와 함께 딥시크(DeepSeek), 구글 AI(Google AI), xAI를 포함한 새로운 제공업체 지원을 추가했다.

ONLYOFFICE DocSpace 3.7 released.

AI 설정이 더욱 유연해진다. 독스페이스에서 선택한 기본 제공업체와 모델이 편집기에 자동으로 동기화돼 별도 설정이 필요 없어졌다. 사용자는 AI 채팅에 이미지를 업로드해 에이전트에게 시각적 맥락을 제공할 수 있으며, 더 복잡한 요청에는 선택적 확장 사고 섹션이 표시된다. 또한 관리자는 독스페이스와 편집기 전반에 걸쳐 AI 기능을 켜거나 끌 수 있으며, 비활성화 시에도 채팅 기록은 보존된다.

양식 작성(Form Filling) 룸은 이번 릴리스에서 가장 큰 업데이트 중 하나의 영향을 받았다. 스프레드시트에서 응답을 수집하는 것 외에도 팀은 결과를 외부 데이터베이스로 내보낼 수 있다. 사용자는 룸에서 직접 PDF 양식을 만들고 편집하고, 양식을 전용 작성 모드로 전환하고, 수집된 데이터를 새로 고칠 수 있다.

독스페이스 3.7에는 온리오피스 독스 9.4(ONLYOFFICE Docs 9.4)로 구동되는 편집기도 포함된다. 개선 사항으로는 더 명확한 문서 구조를 위한 수평선, 스프레드시트의 다크 문서 모드, 25개의 새로운 슬라이드 테마, 20개의 새로운 전환 효과, 전용 차트 디자인 탭, 크로아티아어 인터페이스 지원이 있다.

파일 및 룸 관리 개선 사항은 사용자에게 공간에 대한 더 많은 제어권을 제공한다. 팀은 기본 문서 템플릿을 교체하고, 룸을 그룹으로 결합하고, 여러 룸을 한 번에 삭제하고, 룸 태그를 더 빠르게 관리할 수 있다.

보안 측면에서 관리자는 민감한 콘텐츠를 보호하기 위해 외부 링크 생성을 금지할 수 있다. 초대 링크는 이제 참가하는 사용자 수와 링크 유효 기간으로 제한할 수 있다. 새로운 청구(Billing) 섹션은 요금제, 지갑, 결제 수단, 추가 스토리지 및 백업과 같은 부가 서비스를 통합한다.

이번 릴리스는 명확성과 컴플라이언스 강화를 위해 온리오피스 라이선스 조건을 업데이트했다. 소프트웨어 코드는 GNU 아페로 일반 공중 사용 허가서 v3.0(GNU Affero General Public License, AGPLv3)에 따라 라이선스가 부여되며, 저작자 표시 및 수정 버전을 다루는 추가 조건이 포함된다. 이 라이선스는 별도의 상표 정책에 따라 관리되는 온리오피스 상표에 대한 권리를 부여하지 않는다.

온리오피스 소개

온리오피스는 문서 편집기, 독스페이스 협업 플랫폼, 다양한 통합 기능을 포함한 안전한 온라인 오피스 및 협업 도구 제공업체다. 전 세계 기관 및 개인의 신뢰를 받는 온리오피스는 데이터 프라이버시, 형식 호환성, 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에 걸친 유연한 배포에 집중하고 있다.

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SOURCE ONLYOFFICE