ONLYOFFICE DocSpace 3.7 推出：人工智能檔案生成、更智能的表格及升級版編輯器

人工智能設定更顯靈活多變。 在 DocSpace 選定的預設供應商和模型可自動同步至編輯器，省去額外設定步驟。 用戶可於人工智能對話中上載圖片，向代理賦予視覺脈絡；而對於更複雜的請求，則可選用延伸思考區塊。 再者，管理員可於 DocSpace 與編輯器全域開關人工智能功能，停用時對話記錄依然留存。

表格填寫房間在此更新中獲得一大升級。 除了在試算表中收集回應，團隊還可把結果匯出至外部數據庫。 用戶可直接在房間內建立和編輯 PDF 表格，把表格轉為專用填寫模式，並更新已收集的數據。

DocSpace 3.7 亦搭載由 ONLYOFFICE Docs 9.4 支援的編輯器。 升級亮點包括：水平線令文件結構一目了然、試算表加入深色文件模式、25 款嶄新投影片主題、20 種新轉場效果、專設圖表設計分頁，並支援克羅地亞語界面。

檔案及房間管理功能的改進，讓用戶能更靈活掌控自己的空間。 團隊可更換預設文件範本、將房間合併為群組、一次過刪除多個房間，並更快捷地管理房間標籤。

在安全保障方面，管理員可禁止生成外部連結，以守護敏感內容。 邀請連結如今可按加入人數及有效時長雙重設限。 全新帳單頁面整合收費計劃、錢包、付款方式，以及額外儲存空間和備份等增值服務。

此版本更新了 ONLYOFFICE 的授權條款，讓條文更清晰明確、更符合規範。 軟件代碼採用 GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3) 授權，另附帶關於署名及修改版本的額外條款。 此授權並不授予 ONLYOFFICE 商標的任何權利，有關商標仍受獨立的商標政策約束。

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