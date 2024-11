ORTUR presenta la macchina per incisione a laser H20 con algoritmi visivi e funzionalità di sicurezza all'avanguardia

NEW YORK, 31 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- ORTUR annuncia il lancio di H20, una versatile macchina per incisione laser progettata per incisori professionisti e appassionati del fai da te. La H20 è impiegabile per un'ampia gamma di applicazioni di incisione e taglio, combinando tecnologia avanzata con funzionalità intuitive adatte a diversi livelli di competenza.

The ORTUR H20 provides customizable, detachable enclosures, enhanced safety features, and an adjustable motorized lifting platform, delivering greater versatility and precision for users in laser product engraving.

La ORTUR H20 è caratterizzata dalla struttura di contenimento scollegabile, che consente la personalizzazione in base alle specifiche esigenze del progetto, migliorando la funzionalità e la praticità. È dotata di illuminazione integrata, pulsante di arresto di emergenza e sistema di aspirazione dei fumi per creare un ambiente operativo più sicuro. Inoltre, la piattaforma di sollevamento elettrica integrata può essere regolata per adattarsi a diverse altezze degli oggetti da incidere, aumentando ulteriormente la versatilità.

Una caratteristica degna di nota della H20 è il supporto di algoritmi visivi avanzati – il posizionamento visivo della videocamera, il rilevamento dei bordi e il bridging, che migliorano l'efficienza del lavoro e la qualità dell'incisione. La macchina è compatibile sia con i moduli a luce blu (450 nm) che con quelli a luce infrarossa (1064 nm), consentendo l'incisione di un'ampia gamma di materiali – legno, metallo, pelle, vetro e acrilico.

La H20 è disponibile in diverse opzioni di potenza: 2 W 1064 nm, 10 W, 20 W e 40 W, che la rendono adatta a diverse applicazioni. Dai progetti personali fai da te all'incisione di precisione per etichette di prodotti e regali personalizzati, fino all'incisione su larga scala per le aziende, la H20 soddisfa una varietà di esigenze. La costruzione a montaggio rapido e la pompa dell'aria integrata eliminano la necessità di apparecchiature esterne, contribuendo a creare un ambiente di lavoro privo di fumo e polvere.

Spiega un portavoce ORTUR: "La H20 combina funzionalità avanzate – algoritmi visivi intelligenti e un design personalizzabile – per soddisfare le esigenze sia dei professionisti che degli hobbisti. La macchina mantiene uno spazio di lavoro pulito ed efficiente, garantendo al contempo risultati di incisione di alta qualità".

Il lancio ufficiale della ORTUR H20 è previsto per il 24 ottobre. Per maggiori informazioni visitare la pagina di crowdfunding su KICKSTARTER.

Informazioni su ORTUR

ORTUR è un'azienda specializzata nella tecnologia laser, impegnata a fornire soluzioni di incisione di alta qualità per professionisti e hobbisti. Con un focus sulla soddisfazione del cliente, ORTUR continua a sviluppare prodotti che soddisfano le esigenze in evoluzione degli utenti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2541678/The_ORTUR_H20_customizable_detachable_enclosures_enhanced_safety_features_adjustable.jpg