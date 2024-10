ORTUR présente la machine à graver au laser H20 avec des algorithmes visuels avancés et des fonctions de sécurité

NEW YORK, October 30, 2024 /PRNewswire/ -- ORTUR annonce le lancement de la H20, une machine de gravure laser polyvalente conçue pour les graveurs professionnels et les amateurs de bricolage. La H20 s'adapte à un large éventail d'applications de gravure et de découpe, combinant une technologie avancée avec des fonctionnalités conviviales adaptées à différents niveaux de compétences.

L'ORTUR H20 se caractérise par sa structure d'enceinte amovible, qui permet de la personnaliser en fonction des exigences d'un projet spécifique, améliorant ainsi la fonctionnalité et la commodité. La machine est équipée d'un éclairage intégré, d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un système d'évacuation des fumées pour créer un environnement opérationnel plus sûr. Qui plus est, la plateforme de levage électrique intégrée peut être réglée pour s'adapter à différentes hauteurs d'objets à graver, ce qui accroît encore la polyvalence.

L'une des caractéristiques notables de la H20 est sa prise en charge d'algorithmes visuels avancés, notamment le positionnement visuel par caméra, la détection des bords et le pontage, qui améliorent l'efficacité du travail et la qualité de la gravure. La machine est compatible avec les modules de lumière bleue (450 nm) et infrarouge (1064 nm), ce qui permet de graver une large gamme de matériaux, notamment le bois, le métal, le cuir, le verre et l'acrylique.

Le H20 est proposé en plusieurs options de puissance — 2 W 1064, 10 W, 20 W et 40 W — ce qui le rend adapté à diverses applications. Des projets de bricolage personnels à la gravure de précision pour les étiquettes de produits et les cadeaux personnalisés, en passant par la gravure à grande échelle pour les entreprises, le H20 répond à diverses demandes. Sa conception à montage rapide et sa pompe à air intégrée éliminent le besoin d'équipement externe, contribuant ainsi à un espace de travail sans fumée et sans poussière.

Un porte-parole d'ORTUR a déclaré : « La H20 combine des fonctions avancées, notamment des algorithmes visuels intelligents et un design personnalisable, pour répondre aux besoins des professionnels et des amateurs. La machine permet de conserver un espace de travail propre et efficace tout en offrant des résultats de gravure de haute qualité ».

L'ORTUR H20 est officiellement lancée le 24 octobre, veuillez visiter la page de financement participatif sur KICKSTARTER pour plus d'informations.

À propos d'ORTUR

ORTUR est une société spécialisée dans la technologie laser, engagée à fournir des solutions de gravure de haute qualité pour les professionnels et les amateurs. En mettant l'accent sur la satisfaction du client, ORTUR continue de faire progresser les produits qui répondent aux besoins évolutifs des consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2541678/The_ORTUR_H20_customizable_detachable_enclosures_enhanced_safety_features_adjustable.jpg