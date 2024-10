ORTUR stellt den H20 Lasergravierer mit fortschrittlichen visuellen Algorithmen und Sicherheitsfunktionen vor

NEW YORK, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- ORTUR kündigt die Markteinführung des H20 an, einen vielseitigen Lasergravierer, der für professionelle Gravierer und Heimwerker entwickelt wurde. Der H20 eignet sich für eine Vielzahl von Gravur- und Schneideanwendungen und kombiniert fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichen Funktionen, die sich für Nutzer mit unterschiedlichen Fertigkeiten eignen.

Der ORTUR H20 zeichnet sich durch seine abnehmbare Gehäusestruktur aus, die eine individuelle Anpassung an spezifische Projektanforderungen ermöglicht und die Funktionalität und den Komfort erhöht. Die Maschine verfügt über eine integrierte Beleuchtung, einen Not-Aus-Schalter und ein Rauchabzugssystem, um eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen. Außerdem kann die eingebaute elektrische Hebebühne an unterschiedliche Höhen von Gravierobjekten angepasst werden, was die Vielseitigkeit weiter erhöht.

Ein bemerkenswertes Merkmal des H20 ist die Unterstützung fortschrittlicher visueller Algorithmen, einschließlich visueller Kamerapositionierung, Kantenerkennung und Überbrückung, die die Arbeitseffizienz und Gravurqualität verbessern. Das Gerät ist sowohl mit Blaulicht- (450 nm) als auch mit Infrarotlichtmodulen (1064 nm) kompatibel und ermöglicht die Gravur verschiedenster Materialien wie Holz, Metall, Leder, Glas und Acryl.

Der H20 wird in mehreren Leistungsoptionen angeboten – 2W 1064, 10W, 20W und 40W – und ist damit für verschiedene Anwendungen geeignet. Von persönlichen Heimwerkerprojekten über Präzisionsgravuren für Produktetiketten und individuelle Geschenke bis hin zu groß angelegten Gravuren für Unternehmen – der H20 erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen. Dank der schnellen Montage und der eingebauten Luftpumpe sind keine externen Geräte erforderlich, was zu einem rauch- und staubfreien Arbeitsbereich beiträgt.

Ein Sprecher von ORTUR erklärte: „Der H20 kombiniert fortschrittliche Funktionen, darunter intelligente visuelle Algorithmen und ein anpassbares Design, sodass er sowohl für professionelle Nutzer als auch für Hobbyanwender geeignet ist. Die Maschine sorgt für einen sauberen und effizienten Arbeitsbereich und liefert hochwertige Gravurergebnisse."

Der ORTUR H20 wird offiziell am 24. Oktober auf den Markt kommen, weitere Informationen finden Sie auf der Crowdfunding-Seite auf KICKSTARTER.

Informationen zu ORTUR

ORTUR ist auf Lasertechnologie spezialisiert und bietet hochwertige Gravurlösungen für professionelle Nutzer und Hobbyanwender. Für ORTUR steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. Deshalb entwickelt das Unternehmen kontinuierlich Produkte weiter, die den immer neuen Bedürfnissen der Nutzer entsprechen.

