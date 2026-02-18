PARTE LA 7ª EDIZIONE DELLA S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY COMPETITION: ALLA RICERCA DELLA PROSSIMA GENERAZIONE DI TALENTI CULINARI

Aperte da oggi, lunedì 16 febbraio 2026, le candidature per il percorso globale che individua e accompagna gli chef under 30 più talentuosi del mondo.

MILANO, 18 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino annuncia il lancio della settima edizione della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, il progetto internazionale pensato per individuare e supportare i giovani chef più promettenti sotto i 30 anni. I candidati hanno quattro mesi per candidarsi a questa iniziativa, che invita i talenti culinari emergenti di tutto il mondo a salire su un palcoscenico internazionale e contribuire a plasmare il futuro della gastronomia.

La competizione riunisce chef provenienti da tutto il mondo, suddivisi in 15 regioni e selezionati da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Gli chef selezionati si sfidano in 15 finali regionali; successivamente, i vincitori accedono alla Grand Finale. Durante la competizione, gli chef sono valutati su tre elementi chiave: abilità tecnica, creatività e valori personali.

La S.Pellegrino Young Chef Academy non si ferma però solo alla competizione. È una piattaforma internazionale dedicata alla scoperta e alla crescita dei giovani talenti della cucina, che mette in relazione chef emergenti, mentor e protagonisti del settore favorendo sviluppo professionale e visibilità globale.

I percorsi dei partecipanti restituiscono con chiarezza l'impatto concreto dell'Academy nel tempo. Tra i vincitori italiani delle diverse edizioni, Paolo Griffa - rappresentante dell'Italia alla prima finale internazionale - guida oggi il ristorante Paolo Griffa al Caffè Nazionale, una stella Michelin, dove ha progressivamente definito una cifra stilistica personale. Più recente il caso di Edoardo Tizzanini, ultimo vincitore italiano, oggi Executive Chef di DaV by Da Vittorio Louis Vuitton, progetto nato dalla collaborazione tra i fratelli Cerea e la maison francese.

Come ulteriore vantaggio di far parte della S.Pellegrino Young Chef Academy, questa edizione introduce anche una nuova iniziativa di mentoring, rafforzando l'impegno a lungo termine dell'Accademia nel supportare gli chef al di là della competizione. Grazie a questa iniziativa, Ardy Ferguson, vincitore dell'edizione 2024-2025, prenderà parte a un'esperienza di mentoring dedicata e trascorrerà tre settimane lavorando a fianco di due chef di fama internazionale che hanno fatto parte della giuria globale nella precedente edizione della competizione: Julien Royer e Jeremy Chan. Il progetto di mentoring è pensato per offrire un orientamento concreto e un proficuo scambio professionale, rappresentando al contempo un'ulteriore fonte di ispirazione per i giovani chef che intendono candidarsi.

Riflettendo sulla sua esperienza, Ardy Ferguson, vincitore dell'edizione 2024-2025, ha dichiarato: "La S.Pellegrino Young Chef Academy è stata un'esperienza indimenticabile che mi ha concesso opportunità che mai avrei immaginato. È incredibile poter continuare ad imparare con chef che ammiro così tanto, mi consente di migliorare ulteriormente le mie capacità e di sfruttare tutto ciò che l'Accademia offre per la mia crescita come chef."

Julien Royer, fondatore e chef di Odette, Singapore, ha aggiunto: "La S.Pellegrino Young Chef Academy offre ai giovani chef una straordinaria opportunità per mettersi alla prova su un palcoscenico globale. Il percorso verso la Finalissima è intenso ed impegnativo, ma è anche incredibilmente gratificante. Spinge gli chef ad affinare le proprie competenze, chiarire i propri obiettivi e crescere sia professionalmente che a livello personale. L'Accademia crea un ambiente in cui il talento viene messo alla prova, viene supportato e trova lo spazio per evolversi davvero."

Jeremy Chan, fondatore e chef di Ikoyi, Londra, ha commentato: "Ciò che rende la S.Pellegrino Young Chef Academy speciale è la sua attenzione all'individualità e ai valori. Cucinare ad altissimi livelli richiede convinzione e competenza, e questa competizione offre ai giovani chef lo spazio e la fiducia necessari per sviluppare la propria vocazione. Essere in grado di supportare quel processo e di interagire con gli chef in un momento così formativo della loro carriera è incredibilmente gratificante."

Le candidature per la settima edizione della competizione aprono agli chef di età inferiore ai 30 anni dal 16 febbraio al 9 giugno 2026, sulla piattaforma di candidatura ufficiale. I candidati sono invitati a presentare un signature dish che rifletta i propri principi, abilità tecniche e creatività.

Come nelle precedenti edizioni, nella fase di selezione iniziale saranno scelti i candidati che parteciperanno alle 15 finali regionali, che si svolgeranno in più regioni in tutto il mondo. I vincitori regionali avanzeranno quindi alla Finalissima, dove presenteranno i loro piatti a una prestigiosa giuria di chef riconosciuti a livello internazionale. Oltre a competere per la vittoria, i partecipanti potranno inoltre vincere tre premi speciali che celebrano la responsabilità sociale, il legame con il patrimonio culinario e l'espressione delle proprie convinzioni personali attraverso il cibo.

Informazioni su S.Pellegrino Young Chef Academy

La gastronomia ha il potenziale di trasformare la società, andando a definire un futuro più inclusivo e sostenibile, ma richiede talento. Da qui nasce l'idea di Sanpellegrino di fondare la S.Pellegrino Young Chef Academy, una piattaforma volta ad attrarre, mettere in contatto e coltivare la prossima generazione di talenti culinari, sostenendoli attraverso opportunità di formazione, tutoraggio ed esperienza, nonché il suo rinomato concorso globale.

L'Academy apre le sue porte a membri provenienti da oltre 70 paesi diversi, garantendo che il talento non sia vincolato da attributi geografici, etnici o di genere. Si tratta di un luogo dove i giovani chef, forti della loro passione, interagiscono con le più importanti figure al mondo nel settore della gastronomia. Un luogo dove tutti insieme costruiscono una community culinaria capace di ispirare e stimolare.

Informazioni su S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Bibite Sanpellegrino sono marchi internazionali registrati di Sanpellegrino S.p.A., società con sede a Milano. Distribuiti in oltre 150 paesi tramite diversi filiali e distributori situati in tutti e cinque i continenti, i prodotti della società rappresentano la qualità e l'eccellenza fin dalle loro origini, interpretando alla perfezione lo stile italiano in tutto il mondo come una sintesi di piacere, salute e benessere. Il Gruppo Sanpellegrino, con i suoi prodotti iconici e una tradizione di oltre 120 anni, è oggi una delle realtà di riferimento in Italia nel settore delle bevande analcoliche, offrendo un'ampia gamma di acque minerali, aperitivi e bibite analcoliche.

Il Gruppo Sanpellegrino si è sempre impegnato nel migliorare il proprio settore per il bene di tutto il pianeta. La società lavora in modo responsabile e con passione per assicurarsi che tutto il settore e le sue risorse abbiano un futuro roseo e sicuro.

