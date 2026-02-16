A busca pela próxima geração de talentos culinários começa com o lançamento da sétima edição do S.Pellegrino Young Chef Academy

As inscrições começam em 16 de fevereiro, convidando os chefs mais talentosos do mundo com menos de 30 anos a se inscrever. Nesta edição, o concurso passa a aceitar inscrições em português, ampliando o acesso de novos talentos à competição.

MILÃO, 16 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A S.A Pellegrino anuncia o lançamento da sétima edição do S.Pellegrino Young Chef Academy, a iniciativa global projetada para identificar e apoiar os jovens chefs mais promissores com menos de 30 anos. Aberto a candidatos de todo o mundo por quatro meses, o concurso mais uma vez convida talentos culinários emergentes de todo o mundo para entrar em um palco internacional e ajudar a moldar o futuro da gastronomia.

S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY FINALE 2026

Pela primeira vez, os candidatos do Brasil poderão realizar todo o processo de inscrição em português. A novidade reforça o compromisso do S.Pellegrino Young Chef Academy com a diversidade e a inclusão, reduzindo barreiras linguísticas e tornando a iniciativa ainda mais acessível a jovens talentos do país.

O S.Pellegrino Young Chef Academy é mais do que um concurso de culinária. É uma plataforma dedicada a descobrir talentos, promover a criatividade e apoiar jovens chefs à medida que desenvolvem sua própria voz culinária. Por meio de mentoria e acesso a figuras influentes da gastronomia, a Academia oferece uma oportunidade transformadora para acelerar as jornadas profissionais e ganhar visibilidade internacional.

Reunindo chefs de todo o mundo, a iniciativa é organizada em 15 regiões, com os participantes selecionados pela ALMA, a Escola Internacional de Artes Culinárias Italianas. Os chefs pré-selecionados competem em 15 finais regionais, e os vencedores de cada etapa avançam para a Grande Final. Ao longo da competição, os chefs são avaliados em três elementos-chave: habilidade técnica, criatividade e visão pessoal.

Como um benefício adicional de fazer parte do S.Pellegrino Young Chef Academy, esta edição também apresenta uma nova iniciativa de orientação, reforçando o compromisso de longo prazo da Academia em apoiar chefs além do próprio concurso. Como parte desta iniciativa, Ardy Ferguson, Vencedor Global da edição 2024–25, participará de uma experiência de orientação dedicada, passando três semanas trabalhando ao lado de dois chefs de renome internacional que fizeram parte do júri na edição anterior: Julien Royer e Jeremy Chan. Esta orientação foi projetada para oferecer orientação significativa e uma troca profissional enriquecedora, além de servir como uma fonte adicional de inspiração para jovens chefs que estejam considerando se inscrever.

Refletindo sobre sua experiência, Ardy Ferguson, vencedor da edição 2024–25, disse:"O S.Pellegrino Young Chef Academy tem sido uma experiência inesquecível e me proporcionou oportunidades de maneiras que eu não poderia ter imaginado. Poder continuar aprendendo com chefs que admiro muito é incrível, e isso me permite seguir aprimorando minha técnica e dar continuidade a tudo o que a Academia oferece à medida que continuo a crescer como Chef."

Julien Royer, fundador e chef do Odette, de Singapura, acrescentou: "O S.Pellegrino Young Chef Academy oferece aos jovens chefs uma oportunidade extraordinária de se testarem em um cenário global. A jornada para o Grand Finale é intensa e exigente, mas também é incrivelmente gratificante, levando os chefs a refinar suas habilidades, esclarecer sua visão e crescer profissional e pessoalmente. A Academia cria um ambiente onde o talento é desafiado, apoiado e tem espaço para evoluir verdadeiramente."

Jeremy Chan, fundador e chef do Ikoyi, de Londres, comentou: "O que faz o S.Pellegrino Young Chef Academy especial é o seu foco na individualidade e crença. Cozinhar no mais alto nível requer convicção tanto quanto habilidade, e esta competição dá aos jovens chefs o espaço e a confiança para desenvolver sua própria voz. Ser capaz de apoiar esse processo e se envolver com chefs em um momento tão formativo de suas carreiras é incrivelmente gratificante."

As candidaturas para a sétima edição do S.Pellegrino Young Chef Academy estão abertas a chefs com menos de 30 anos de idade, de 16 de fevereiro a 9 de junho de 2026, através da plataforma oficial de candidaturas. Os candidatos são convidados a enviar um prato exclusivo que reflita sua crença pessoal, habilidade técnica e criatividade.

Como nas edições anteriores, a fase inicial de seleção definirá os candidatos que avançarão para as 15 Finais Regionais, realizadas em diferentes partes do mundo. Os vencedores regionais avançarão para o Grand Finale, onde apresentarão seus pratos a um prestigiado Grande Júri formado por chefs de reconhecimento internacional. Além de concorrer ao título principal, os participantes também serão elegíveis para três prêmios paralelos, que celebram a responsabilidade social, a conexão com a herança culinária e a expressão da visão pessoal por meio da gastronomia.

Para saber mais sobre a competição, visite sanpellegrinoyoungchefacademy.com .

Sobre a S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks são marcas internacionais da Sanpellegrino S.p.A., com sede em Milão, Itália. Distribuídos em mais de 150 países através de filiais e distribuidores nos cinco continentes, esses produtos representam qualidade, excelência em virtude de suas origens e interpretam perfeitamente o estilo italiano em todo o mundo como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. A Sanpellegrino, com seus produtos icônicos e uma história de mais de 120 anos, é a empresa líder na Itália no setor de bebidas não alcoólicas, oferecendo uma ampla gama de águas minerais, aperitivos e refrigerantes.

A Sanpellegrino sempre se comprometeu a aprimorar esse bem primário para o planeta e trabalha com responsabilidade e paixão para garantir que esse recurso tenha um futuro seguro.

Sobre Minalba Brasil

Minalba Brasil é a divisão de bebidas do GEQ, um dos maiores conglomerados empresariais do País, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados, ideal para todas as ocasiões de consumo. A empresa é líder de água mineral no Brasil e detentora das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Natural do Horizonte, Refri, Citrus e do energético Night Power. Possui ainda o licenciamento das marcas Grapette e Nestlé Pureza Vital, bem como a concessão para a distribuição das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna, e para a produção e distribuição do Minotauro Energy Drink.

