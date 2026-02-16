Séptima edición del Concurso S.Pellegrino Young Chef Academy

Comienza la búsqueda de la próxima generación de talento culinario con el lanzamiento de la séptima edición del Concurso S.Pellegrino Young Chef Academy

El plazo de inscripción abre el 16 de febrero e invita a los chefs menores de 30 años más talentosos del mundo a participar

MILÁN, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino anuncia el lanzamiento de la séptima edición del Concurso S.Pellegrino Young Chef Academy, la iniciativa global diseñada para identificar y apoyar a los jóvenes chefs más prometedores menores de 30 años. Abierto a participantes de todo el mundo durante cuatro meses, el Concurso invita una vez más a talentos culinarios emergentes de todo el mundo a dar el salto al escenario internacional y contribuir a forjar el futuro de la gastronomía.

S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY FINALE 2026
Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:
https://www.multivu.com/s_pellegrino/9383951-en-search-next-generation-culinary-talent-begins-seventh-edition

La S.Pellegrino Young Chef Academy es más que un concurso culinario. Es una plataforma dedicada a descubrir talento, fomentar la creatividad y apoyar a jóvenes chefs en el desarrollo de su propia voz culinaria. A través de mentorías y el acceso a figuras influyentes de la gastronomía, la academia ofrece una oportunidad transformadora para acelerar trayectorias profesionales y ganar visibilidad internacional.

El concurso reúne a chefs de todo el mundo, divididos en 15 regiones y seleccionados por ALMA, la Escuela Internacional de Artes Culinarias Italianas. Los chefs preseleccionados compiten en 15 Finales Regionales, y los ganadores regionales avanzan a la Grand Finale. A lo largo del Concurso, se evalúa a los chefs en tres aspectos clave: habilidad técnica, creatividad y convicción personal.

Como beneficio adicional de formar parte de la S.Pellegrino Young Chef Academy, esta edición también presenta una nueva iniciativa de mentoría, que refuerza el compromiso a largo plazo de la academia de apoyar a los chefs más allá de la propia competición. Como parte de esta iniciativa, Ardy Ferguson, Ganador Global de la edición 2024-25, participará en una experiencia de mentoría dedicada, durante tres semanas trabajando junto a dos chefs de renombre internacional que formaron parte del jurado de la edición anterior del Concurso: Julien Royer y Jeremy Chan. Esta mentoría está diseñada para ofrecer orientación significativa e intercambio profesional, a la vez que sirve como una fuente adicional de inspiración para los jóvenes chefs que estén considerando participar.

Al reflexionar sobre su experiencia, Ardy Ferguson, ganador de la edición 2024-25, comentó: "La S.Pellegrino Young Chef Academy ha sido una experiencia inolvidable y me ha brindado oportunidades que jamás hubiera imaginado. Poder seguir aprendiendo con chefs que admiro tanto es increíble, y me permite seguir perfeccionando mi arte y aprovechar todo lo que la academia ofrece para seguir creciendo como chef".

Julien Royer, fundador y chef de Odette, Singapur, añadió: "La S.Pellegrino Young Chef Academy ofrece a los jóvenes chefs una oportunidad extraordinaria para ponerse a prueba a nivel mundial. El camino hacia la Grand Finale es intenso y exigente, pero también increíblemente gratificante, ya que impulsa a los chefs a perfeccionar sus habilidades, aclarar su visión y crecer tanto profesional como personalmente. La academia crea un entorno donde el talento se ve desafiado, apoyado y con el espacio para desarrollarse plenamente".

Jeremy Chan, fundador y chef de Ikoyi, Londres, comentó: "Lo que hace especial a la S.Pellegrino Young Chef Academy es su enfoque en la individualidad y la convicción. Cocinar al más alto nivel requiere tanto convicción como habilidad, y este concurso ofrece a los jóvenes chefs el espacio y la confianza para desarrollar su propia voz. Poder apoyar ese proceso e interactuar con chefs en un momento tan importante de sus carreras es increíblemente gratificante".

Las solicitudes para la séptima edición del concurso están abiertas a chefs menores de 30 años desde el 16 de febrero hasta el 9 de junio de 2026, a través de la plataforma de solicitud oficial. Se invita a los candidatos a presentar un plato estrella que refleje sus convicciones, habilidades técnicas y creatividad.

Como en ediciones anteriores, la fase de selección inicial preseleccionará a los candidatos para las 15 Finales Regionales, que se celebrarán en diversas regiones del mundo. Los ganadores regionales pasarán a la Grand Finale, donde presentarán sus platos ante un prestigioso Gran Jurado de chefs de renombre internacional. Además de competir por el título principal, los participantes también optarán a tres premios complementarios que celebran la responsabilidad social, la conexión con el patrimonio culinario y la expresión de las convicciones personales a través de la gastronomía.

Si desea conocer más sobre el concurso visite sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

Acerca de S.Pellegrino y Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son marcas internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Distribuidos en más de 150 países a través de sucursales y distribuidores en los cinco continentes, estos productos representan la calidad y la excelencia por su origen e interpretan a la perfección el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de placer, salud y bienestar. Sanpellegrino, con sus productos icónicos y una trayectoria de más de 120 años, es la empresa líder en Italia en el sector de las bebidas sin alcohol, ofreciendo una amplia gama de aguas minerales, aperitivos y refrescos.

Sanpellegrino siempre ha estado comprometida con la mejora de este bien primordial para el planeta y trabaja con responsabilidad y pasión para garantizar un futuro seguro para este recurso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902916/SPellegrino_Young_Check_Academy.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1341607/SPYCA_Logo.jpg

The Search for the Next Generation of Culinary Talent Begins as the S.Pellegrino Young Chef Academy Competition Launches Its Seventh Edition

Ardy Ferguson gana el prestigioso premio S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2025

