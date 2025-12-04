Phemex accende la frenesia del trading di fine anno con la competizione Apex sui future da 450.000 dollari

APIA, Samoa, 4 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato la seconda edizione della sua Futures Trading Apex Competition, una sfida globale di fine anno che si svolgerà dal 4 al 31 dicembre 2025 con un montepremi totale di 450.000 USDT. L'evento rafforza l'impegno di Phemex nel creare un ecosistema di derivati remunerativo e ad alta energia per i trader di tutto il mondo.

Pensata per celebrare la diversità della community Phemex, la struttura della competizione assicura l'inclusività per i trader di tutti gli stili e livelli. Questo sistema a doppio binario consente ai nuovi membri della community di brillare accanto ai veterani più esperti, con il 30% del montepremi dedicato specificamente ai nuovi arrivati.

Caratteristiche chiave dell'evento:

  • Ricompense dinamiche per la community: I montepremi per le classifiche settimanali e mensili si sbloccano dinamicamente in base al volume totale degli scambi, incoraggiando la partecipazione collettiva.
  • Impegno quotidiano: I trader possono partecipare a 28 battaglie ROI giornaliere, ciascuna con un pool fisso di 2.000 USDT e un volume di ingresso minimo di 1.000 USDT, offrendo opportunità costanti di classificarsi e guadagnare.
  • Esperienza in stile gaming: Quattro cicli di missioni Mystery Box del valore di 94.000 USDT aggiungono un tocco in stile gaming e divertimento alla competizione. I trader possono raccogliere ETH, oro e altri bonus. Le attività vengono aggiornate a ogni ciclo, consentendo ai partecipanti attivi di guadagnare fino a 13 scatole durante l'evento.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

