Pierre Fabre Laboratories e Scorpion Therapeutics annunciano il trattamento del primo paziente nella sperimentazione clinica di fase I/II di PFL-241/STX-241, un inibitore selettivo della mutazione mirato al trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico

PFL-241/STX-241 è un inibitore del recettore del fattore di crescita epidermico ("EGFR") di quarta generazione, altamente selettivo e potenzialmente best-in-class

Uno dei due programmi EGFR sviluppati con Scorpion Therapeutics

CASTRES, Francia, e BOSTON, 8 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories, attore globale in ambito oncologico, e Scorpion Therapeutics, Inc. ("Scorpion"), pionieristica azienda oncologica in fase clinica impegnata nella trasformazione della vita dei pazienti oncologici tramite la ridefinizione della frontiera della medicina di precisione, oggi hanno annunciato il trattamento del primo paziente nel quadro di uno studio clinico di fase I/II di aumento progressivo della dose, ottimizzazione della dose ed espansione della dose, condotto per la prima volta sull'uomo. Questo studio clinico valuta PFL-241/STX-241, un inibitore della tirosin-chinasi ("TKI") altamente differenziato, biodisponibile per via orale e altamente selettivo, mirato alle mutazioni dell'esone 19 o 21 del recettore del fattore di crescita epidermico ("EGFR") con mutazione concomitante di C797S, un noto meccanismo di resistenza agli inibitori di EGFR di terza generazione.

Lo studio di fase I/II PFL-241/STX-241 è uno studio multicentrico, in aperto, per la valutazione di sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica (PK), farmacodinamica (PD) ed efficacia clinica preliminare di PFL-241/STX-241 come monoterapia nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule ("NSCLC") localmente avanzato o metastatico con mutazioni dell'esone 19 o 21 di EGFR con mutazione concomitante di C797S.

Il NSCLC è la forma più comune di cancro al polmone e le mutazioni di EGFR rappresentano uno dei fattori scatenanti più comuni riscontrate nei tumori, in proporzione fino al 38%, a seconda della geografia1,2,3.

"Siamo pronti a iniziare la valutazione clinica di PFL-241/STX-241, il nostro inibitore selettivo della mutazione di EGFR di quarta generazione, una molecola con proprietà differenziate che riteniamo dotata del potenziale per diventare un'opzione terapeutica best-in-class per i pazienti che sviluppano una resistenza alla terapia mirata corrente", ha dichiarato Francesco Hofmann, responsabile della ricerca e sviluppo per l'assistenza medica presso Pierre Fabre Laboratories. "L'avvio di questa sperimentazione clinica evidenzia l'impegno e l'esecuzione del nostro team in una solida partnership con Scorpion Therapeutics, e siamo pronti a dimostrare i potenziali benefici ottenibili dai pazienti con questa terapia mirata".

