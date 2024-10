Pierre Fabre Laboratories und Scorpion Therapeutics geben bekannt, dass der erste Patient in einer klinischen Phase I/II-Studie mit PFL-241/STX-241, einem mutantenselektiven Inhibitor zur Behandlung von lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, behandelt wird

PFL-241/STX-241 ist ein hoch selektiver und potenziell klassenbester epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor-Inhibitor („EGFR"-Inhibitor) der vierten Generation.

Eines von zwei EGFR-Programmen, die mit Scorpion Therapeutics entwickelt werden.

CASTRES, Frankreich und BOSTON, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories, ein weltweit tätiges Unternehmen in der Onkologie, und Scorpion Therapeutics, Inc. („Scorpion"), ein wegweisendes Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Krebspatientinnen und -patienten zu verbessern, indem es die Grenzen der Präzisionsmedizin neu definiert, gaben heute bekannt, dass der erste Patient in einer Phase I/II-Studie zur Dosis-Eskalation, Dosis-Optimierung und Dosis-Erweiterung behandelt wurde. Diese klinische Studie untersucht PFL-241/STX-241, einen hochdifferenzierten, oral bioverfügbaren, hochselektiven Tyrosinkinase-Inhibitor („TKI"), der auf Exon 19- oder 21-Mutationen des epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors („EGFR") mit der gleichzeitig auftretenden C797S-Mutation, einem bekannten Resistenzmechanismus gegenüber EGFR-Inhibitoren der dritten Generation, abzielt.

Bei der Phase-I/II-Studie mit PFL-241/STX-241 handelt es sich um eine offene, multizentrische Studie, die die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik (PK), Pharmakodynamik (PD) und vorläufige klinische Wirksamkeit von PFL-241/STX-241 als Monotherapie bei Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs („NSCLC") mit EGFR-Exon 19- oder 21-Mutationen und der gleichzeitig auftretenden C797S-Mutation untersuchen soll.

NSCLC ist die häufigste Form von Lungenkrebs und EGFR-Mutationen sind einer der häufigsten Krankheitsauslöser, die je nach Region in bis zu 38 Prozent der Tumore auftreten1,2,3.

„Wir freuen uns darauf, mit der klinischen Prüfung von PFL-241/STX-241 zu beginnen, unserem mutantenselektiven EGFR-Inhibitor der vierten Generation, einem Molekül mit differenzierten Eigenschaften, das unserer Meinung nach das Potenzial hat, eine erstklassige therapeutische Option für Patientinnen und Patienten zu werden, die eine Resistenz gegen die derzeitige zielgerichtete Therapie entwickeln", sagte Francesco Hofmann, Head of Research and Development for Medical Care bei Pierre Fabre Laboratories. „Der Beginn dieser klinischen Studie unterstreicht das Engagement und die Umsetzung unseres Teams in enger Partnerschaft mit Scorpion Therapeutics, und wir freuen uns darauf, zu zeigen, wie Patientinnen und Patienten von dieser zielgerichteten Therapie profitieren könnten."

