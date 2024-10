Les Laboratoires Pierre Fabre et Scorpion Therapeutics annoncent l'administration de la dose au premier patient dans l'essai clinique de phase I/II évaluant PFL-241/STX-241 un inhibiteur mutant-sélectif dans le cancer du poumon non à petites cellules

PFL-241/STX-241 est un inhibiteur du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) de quatrième génération hautement sélectif

C'est l'un des deux programmes EGFR en cours de développement avec Scorpion Therapeutics

CASTRES, France et BOSTON, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Les Laboratoires Pierre Fabre, acteur mondial de l'oncologie, et Scorpion Therapeutics Inc. (« Scorpion »), société pionnière dans le domaine de l'oncologie au stade clinique qui s'attache à transformer la vie des patients atteints d'un cancer en redéfinissant les frontières de la médecine de précision, ont annoncé aujourd'hui que le premier patient a reçu une dose dans le cadre d'un essai de phase I/II de première administration chez l'homme, avec augmentation, optimisation et extension de dose. Cet essai clinique vise à évaluer PFL-241/STX-241, un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) hautement différencié, biodisponible par voie orale et hautement sélectif, qui cible les mutations de l'exon 19 ou 21 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) avec la mutation concomitante C797S, un mécanisme de résistance connu aux inhibiteurs de l'EGFR de 3e génération.

View PDF Les Laboratoires Pierre Fabre et Scorpion Therapeutics annoncent l’administration de la dose au premier patient dans le cadre de l’essai clinique de phase I/II évaluant PFL-241/STX-241, un inhibiteur mutant-sélectif de l’exon 19 ou 21 de l’EGFR avec la mutation concomitante C797S, dans le cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique

L'essai de phase I/II PFL-241/STX-241 est une étude multicentrique en ouvert qui vise à évaluer l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique (PK), la pharmacodynamique (PD) et l'efficacité clinique préliminaire de PFL-241/STX-241 en monothérapie chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique présentant des mutations de l'exon 19 ou 21 de l'EGFR avec la mutation concomitante C797S.

Le CPNPC est la forme de cancer du poumon la plus répandue et les mutations de l'EGFR constituent l'une des causes les plus fréquentes de la maladie, survenant dans jusqu'à 38 % des tumeurs selon la zone géographique1,2,3.

« Nous sommes impatients de commencer l'évaluation clinique de PFL-241/STX-241, notre inhibiteur mutant-sélectif de l'EGFR de 4e génération, une molécule aux propriétés différenciées qui, selon nous, est susceptible de devenir une option thérapeutique de choix pour les patients qui développent une résistance aux thérapies ciblées actuelles », a déclaré Francesco Hofmann, directeur de la Recherche et du Développement de la division Medical Care au sein des Laboratoires Pierre Fabre.

