Pierre Fabre Laboratories riceve il parere positivo del CHMP per BRAFTOVI® (encorafenib) in combinazione con cetuximab e FOLFOX (fluorouracile, leucovorin e oxaliplatino) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (mCRC) con mutazione BRAFV600E

Questo parere positivo del CHMP si basa sui risultati dello studio di fase 3 BREAKWATER, che ha dimostrato come encorafenib in combinazione con cetuximab e mFOLFOX6 abbia evidenziato un miglioramento statisticamente significativo nei due endpoint primari rappresentati dal tasso di risposta obiettiva (Objective Response Rate, ORR) e dalla sopravvivenza libera da progressione (Progression-Free Survival, PFS), oltre a un beneficio significativo in termini di sopravvivenza globale (Overall Survival, OS), con una riduzione del rischio di morte del 51% rispetto alla chemioterapia con o senza bevacizumab

La decisione della Commissione europea è attesa entro la fine dell'anno. Se approvato, il regime sarà la prima e unica combinazione con terapia mirata a BRAF approvata per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico con mutazione BRAFV600E

CASTRES, Francia, 26 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories ha annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, EMA) ha emesso un parere positivo raccomandando l'approvazione di BRAFTOVI® (encorafenib) in combinazione con cetuximab e FOLFOX per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (mCRC) con mutazione BRAFV600E. Il parere positivo sarà sottoposto alla Commissione europea (CE) con una decisione sull'autorizzazione all'immissione in commercio nell'UE prevista entro la fine dell'anno.

View PDF Pierre Fabre Laboratories receives CHMP positive opinion for BRAFTOVI® (encorafenib) in combination with cetuximab and FOLFOX (fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin) for the first-line treatment of adult patients with BRAFV600E-mutant metastatic colorectal cancer (mCRC)

Eric Ducournau, Amministratore delegato di Pierre Fabre Laboratories, ha dichiarato: "L'odierno parere positivo del CHMP segna un passo importante verso un approccio mirato per i pazienti con carcinoma colorettale metastatico con mutazione BRAFV600E. Se approvata, sarebbe l'unica terapia mirata approvata nell'UE per questa popolazione di pazienti nel setting di prima linea. Questo traguardo riflette l'impegno di Pierre Fabre Laboratories nel promuovere un'innovazione significativa in ambito oncologico e nel collaborare a stretto contatto con la comunità scientifica e medica per rispondere ad aree di bisogni medici insoddisfatti".

Il parere positivo del CHMP si basa sui risultati dello studio di fase 3 BREAKWATER che ha valutato l'efficacia e la sicurezza di BRAFTOVI® in combinazione con cetuximab e mFOLFOX6 in pazienti affetti da mCRC con mutazione BRAFV600E precedentemente non trattato rispetto alla chemioterapia a base di oxaliplatino, con o senza bevacizumab.

Il regime con BRAFTOVI® in combinazione con cetuximab e mFOLFOX6 ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da progressione (PFS) rispetto alla chemioterapia con o senza bevacizumab (mediana PFS 12,8 vs 7,1 mesi; hazard ratio [HR] 0,53; intervallo di confidenza [IC] 95%, 0,41–0,68; P<0,001), e ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo nell'endpoint primario co-principale dell'ORR nella popolazione di analisi primaria.

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