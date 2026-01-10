Pierre Fabre Laboratories e Iktos annunciano una collaborazione integrata per la scoperta di farmaci in oncologia basata sull'IA

CASTRES, Francia e PARIGI, 10 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories e Iktos, leader mondiale nei settori dell'intelligenza artificiale (IA) e della robotica per la scoperta di farmaci, hanno annunciato oggi una collaborazione integrata per la scoperta di farmaci volta a identificare e sviluppare nuovi candidati farmaci a piccole molecole in oncologia. Questa iniziativa riflette l'impegno di entrambe le aziende nel promuovere la ricerca oncologica integrando punti di forza complementari in vari settori – progettazione computazionale, chimica farmaceutica, biologia, scienza medica e sviluppo preclinico.

Ai sensi dell'accordo, Iktos sfrutterà la sua piattaforma di progettazione generativa basata sull'IA per accelerare la scoperta di candidati a piccole molecole ottimizzati contro un bersaglio oncologico non divulgato. Pierre Fabre Laboratories metterà a disposizione il suo vasto know-how nella ricerca oncologica e nello sviluppo preclinico per guidare la selezione, la valutazione e la progressione delle molecole candidate.

I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti, ma includono un pagamento anticipato e diversi pagamenti a rate.

"Questa collaborazione con Iktos segna una tappa importante nel nostro percorso per creare un motore R&S basato sull'IA presso Pierre Fabre Laboratories", spiega Audrey Kauffmann, direttrice scienza dei dati e biometria presso Pierre Fabre Medical Care R&D. "Integrando le tecnologie di chimica automatizzata e l'IA generativa Iktos nelle nostre piattaforme di ricerca, stiamo compiendo un passo avanti verso la realizzazione della nostra strategia sui dati e sull'IA. Questa cooperazione esemplifica il nostro ambizioso obiettivo – sfruttare l'innovazione all'avanguardia per migliorare la qualità e la probabilità di successo nella scoperta di farmaci, accelerando al contempo la realizzazione di progressi significativi per i pazienti oncologici".

"Siamo lieti di avviare una collaborazione con Iktos per la scoperta di nuovi farmaci", commenta Olivier Geneste, direttore R&S press Pierre Fabre Medical Care. "Grazie alla sua consolidata competenza nell'IA generativa associata alla chimica automatizzata, crediamo fermamente che Iktos ci aiuterà ad accelerare e ridurre i rischi nella scoperta di terapie innovative mirate a un obiettivo oncologico di grande valore, per soddisfare le esigenze non soddisfatte dei pazienti oncologici".

"Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Pierre Fabre Laboratories, un'azienda con una storia di risultati positivi comprovati nel campo dell'oncologia", aggiunge Yann Gaston-Mathé, co-fondatore e ceo di Iktos. "Questa collaborazione esemplifica la potente complementarietà tra le tecnologie di chimica automatizzata e l'IA generativa Iktos e la profonda competenza di Pierre Fabre nello sviluppo scientifico e clinico. Insieme intendiamo creare il quadro ottimale per sviluppare in modo rapido ed efficiente candidati innovativi a piccole molecole in oncologia, con l'obiettivo di apportare significativi progressi terapeutici ai pazienti in tutto il mondo".

Informazioni sulla pipeline di ricerca e sviluppo Pierre Fabre Laboratories

Pierre Fabre Laboratories ha ampliato il suo impegno nell'oncologia di precisione aggiungendo diverse risorse alla sua pipeline R&S. Sono in fase di sviluppo PFL-241 e PFL-721, due inibitori selettivi dell'EGFR mutante per il trattamento dei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) indotto dall'EGFR. È in fase di sperimentazione clinica PFL-002 su tumori solidi causati da alterazioni genetiche MET. È in fase di sviluppo exarafenib, un inibitore pan-RAF, per ampliare le opzioni terapeutiche mirate per i tumori solidi indotti da RAS/RAF. Inoltre, in collaborazione con Vernalis Ltd. si stanno cercando candidati preclinici per vari target oncologici. Non solo: è in corso una collaborazione con RedRidge Bio per identificare e sviluppare anticorpi biparatopici per vari target nell'oncologia di precisione, nella dermatologia e nelle malattie rare. Queste nuove aggiunte al portafoglio di scoperta e sviluppo clinico completano il portafoglio preesistente di oncologia di precisione Pierre Fabre Laboratories, mirato a BRAF, MEK, HER2 e alla malattia linfoproliferativa post-trapianto causata da EBV.

Informazioni su Pierre Fabre Laboratories

Pierre Fabre Laboratories è la seconda più grande azienda di dermocosmetica al mondo e uno dei principali laboratori farmaceutici in Europa. Il suo portafoglio di dermocosmetici e cura della persona comprende marchi internazionali come Eau Thermale Avène, Ducray, Klorane, A-Derma, René Furterer, Même Cosmetics, Darrow ed Elgydium. La sua attività Medical Care copre 5 principali ambiti terapeutici: oncologia, dermatologia, malattie rare, assistenza primaria e assistenza sanitaria familiare.

Da oltre 40 anni Pierre Fabre Laboratories si è affermata come un player internazionale nel settore dell'oncologia, gestendo l'intera catena del valore, dalla ricerca e sviluppo al marketing. Il suo portafoglio di specialità oncologiche comprende tumori del colon-retto, della mammella, del polmone e della pelle, nonché alcune neoplasie ematologiche e condizioni dermatologiche precancerose come la cheratosi attinica. Nel 2024 il fatturato di Pierre Fabre Laboratories in oncologia ha raggiunto i 520 milioni di euro, di cui l'88% generato dalle vendite internazionali, su un fatturato totale di 3,1 miliardi di euro.

Con sede nel sud-ovest della Francia sin dalla sua creazione, Pierre Fabre Laboratories produce quasi il 90% dei suoi prodotti in Francia e impiega 10.200 persone in tutto il mondo. Nel 2024 il suo budget per la ricerca e sviluppo ammontava a 219 milioni di euro, di cui il 60% è destinato a terapie mirate in oncologia e il 35% a soluzioni per la salute e la cura della pelle. Attualmente sono in corso 10 programmi di ricerca e sviluppo dedicati alle terapie mirate in oncologia.

L'azionista di maggioranza di Pierre Fabre Laboratories (86%) è l'omonima fondazione umanitaria, mentre i dipendenti ne costituiscono l'altro azionista. Questa struttura del capitale ne garantisce l'indipendenza, la visione a lungo termine e il contributo al bene comune. I dividendi versati alla Fondazione Pierre Fabre contribuiscono a 35 programmi di accesso all'assistenza sanitaria implementati in 22 dei paesi meno sviluppati del mondo.

La politica di responsabilità sociale aziendale (CSR) di Pierre Fabre Laboratories è stata valutata da AFNOR Certification e il suo marchio CSR ha ottenuto il livello "Esemplare" (norma ISO 26 000 per lo sviluppo sostenibile).

Per ulteriori informazioni visitare www.pierre-fabre.com , @Laboratoires Pierre Fabre, @Pierre Fabre Oncology

Informazioni su Iktos

Fondata nel 2016, Iktos è un leader mondiale nei settori dell'intelligenza artificiale e della robotica per la scoperta di farmaci. La sua tecnologia di IA generativa progetta molecole in silico, ottimizzate per soddisfare tutti i criteri chiave di successo di un progetto di scoperta. Grazie al software e alle collaborazioni strategiche con aziende farmaceutiche, Iktos combina la progettazione molecolare basata sull'IA con la sintesi robotica e i test biologici per accelerare la scoperta di farmaci. Con oltre 60 progetti di successo fino ad oggi, Iktos sta anche sviluppando la sua pipeline di farmaci candidati nei settori dell'oncologia, dell'obesità e del metabolismo, delle malattie infiammatorie e autoimmuni. Nel 2023 ha completato un round di finanziamento di serie A da 15,5 milioni di euro, co-guidato da M Ventures e Debiopharm Innovation, con la partecipazione di Omnes Capital. Nel 2024 ha acquisito Synsight, rafforzando la sua piattaforma con capacità di imaging cellulare all'avanguardia e di screening biologico ad alto contenuto. Nel 2025 ha ricevuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro dall'acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC), con un potenziale finanziamento successivo di 5 milioni di euro, per far progredire la sua piattaforma integrata di IA e robotica. Per maggiori informazioni visitare Iktos.ai.



