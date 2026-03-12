Pierre Fabre Laboratories esplora il potenziale dell'intelligenza artificiale per lanciare una nuova generazione di studi clinici nel campo della dermocosmesi

Da 100 a 600 pazienti: per aiutare pazienti affetti da acne, Avène, top brand di Pierre Fabre Laboratories, rafforza la solidità dei suoi studi clinici grazie all'arricchimento dei dati attraverso l'intelligenza artificiale.

TOLOSA, Francia, 12 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Avène, brand leader tra le aziende farmaceutiche francesi*, in collaborazione con BotDesign, impresa tecnologica del settore sanitario con sede a Tolosa, ha annunciato una svolta significativa nel campo degli studi clinici in dermocosmesi.

Nel 2026 Avène condurrà uno studio clinico comparativo per valutare l'efficacia del suo nuovo trattamento per la pelle a tendenza acneica, Avène Cleanance Comedomed+, nella fase di mantenimento successiva al trattamento con isotretinoina per via orale negli adulti affetti da acne grave o molto grave.

Pierre Fabre Laboratories is exploring the potential of Artificial Intelligence to launch a new generation of clinical studies in dermo-cosmetics

Avène è rinomata per la sua competenza dermatologica, ispirata al sapere in campo terapeutico, e dal 1990 si impegna a migliorare il trattamento delle patologie cutanee. Diventa così il primo brand a impiegare l'intelligenza artificiale negli studi clinici in dermocosmesi.

Una testimonianza concreta della strategia "Supportive Care" di Pierre Fabre Laboratories.

Questo studio è unico per due motivi: per la sua ambizione scientifica e perché è perfettamente in linea con la strategia "Supportive Care" di Pierre Fabre Laboratories introdotta nel 2025.

"Facciamo parte di un gruppo che ha da sempre radici profonde nel settore farmaceutico e dermocosmetico. La nostra competenza medica ci offre un vantaggio nella comprensione dei pazienti e delle loro patologie. Ci troviamo in una posizione privilegiata per offrire protocolli terapeutici mirati alla specifica patologia, combinando soluzioni dermocosmetiche e farmacologiche. Stiamo già preparando soluzioni per andare oltre, sviluppando innovazioni dermocosmetiche in grado di prolungare e ampliare l'azione del farmaco o di ritardarne la necessità. Trattandosi di prodotti dermocosmetici. possono essere impiegati nel lungo periodo, a differenza di molti trattamenti farmacologici", spiega il Dr. Gautier Doat, Direttore medico di Eau Thermale Avène.

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Per ulteriori informazioni, visitare www.pierre-fabre.com, @Laboratoires Pierre Fabre , @Pierre Fabre Oncology

Informazioni su Eau Thermale Avène : https://www.eau-thermale-avene.fr/

Contatto per la stampa: Caroline Perdrix Thomas

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*Fonte: GERS – SOG Early – Canale farmaceutico – Definizione del mercato dermocosmetico stabilita da Pierre Fabre Laboratories – Fonte: Sell Out – Dati cumulativi fino a dicembre 2025 in termini di volume (unità) e valore (ricavi IVA inclusa).

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