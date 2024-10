Piramal Pharma Limited annuncia i risultati per il secondo trimestre e il primo semestre dell'anno fiscale 2025 (FY25)

Organizzazione per lo sviluppo e la produzione dei contratti (CDMO) - Prospettive di mercato – I finanziamenti per la biotecnologia sono migliorati rispetto agli anni precedenti ma rimangono irregolari nel corso dei mesi. I cambiamenti normativi e la diversificazione della catena di fornitura determinano un aumento delle richieste e delle visite dei clienti, ma il processo decisionale da parte dei clienti rimane ritardato - Sforzi mirati allo sviluppo aziendale che si traducono in un afflusso costante di nuovi ordini - Miglioramento annuale della domanda nel nostro business API generico - Iniziative di leva operativa e ottimizzazione dei costi che hanno prodotto un continuo miglioramento a/a dei margini EBITDA - Abbiamo mantenuto il nostro record di qualità con la ricezione di EIR per il nostro impianto PPDS (India) con osservazioni Zero Form - 483 e designazione NAI - Espansione da 80 milioni di dollari guidata dal cliente pianificata a Lexington per più che raddoppiare la nostra capacità di catturare la crescente domanda di capacità di riempimento e finitura sterili Generici ospedalieri complessi (CHG) - Buona crescita del volume nel portafoglio di anestesia inalatoria negli Stati Uniti e nei mercati emergenti - Espansione in corso della capacità a Dahej e Digwal per cogliere le opportunità di crescita nei mercati RoW - Investimenti nell'espansione del portafoglio - Stiamo creando un portafoglio di prodotti differenziati e specializzati per dare impulso a una crescita redditizia a lungo termine - Stiamo conducendo varie iniziative di ottimizzazione dei costi e di miglioramento della produttività nelle aree di approvvigionamento, produzione, distribuzione ed eccellenza operativa per mantenere il solido margine EBITDA in questo business India Consumer Healthcare (ICH): - Aggiunti 9 nuovi prodotti e 13 nuovi SKU al nostro portafoglio durante il primo semestre dell'anno fiscale 2025 - Continuiamo a investire in media e spese commerciali per stimolare la crescita di Power Brands, che è cresciuto del 18% a/a nel secondo trimestre e nel primo semestre dell'anno fiscale 2025 e ha contribuito al 48% delle vendite ICH - La crescita della gamma i è stata influenzata negativamente dalle riduzioni dei prezzi imposte dall'autorità normativa - L'e-commerce è cresciuto di oltre il 30% a/a nel secondo trimestre e nel primo semestre dell'anno fiscale 2025. Il focus è sul miglioramento della redditività di questo canale attraverso l'ottimizzazione dei prezzi, del mix e degli investimenti - Intendiamo ampliare la nostra presenza attuando la transizione da un'azienda focalizzata sulle farmacie a un'impresa di assistenza sanitaria omnicanale rivolta ai consumatori. Intendiamo stabilire NPD vincenti dal canale online a quello offline, con SKU pronti per il commercio generale e quello moderno