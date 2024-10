Piramal Pharma Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2025

Principaux faits saillants du deuxième trimestre et du premier semestre de l'exercice 2025

Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) : - Perspectives du marché - Le financement de la biotechnologie s'est amélioré par rapport aux années précédentes, mais reste inégal d'un mois à l'autre. Les changements réglementaires et la diversification de la chaîne d'approvisionnement entraînent une augmentation des demandes de renseignements et des visites de clients, mais la prise de décision par ces derniers reste tardive. - Efforts ciblés de développement commercial ayant pour résultat un afflux constant de nouvelles commandes. - Amélioration en glissement annuel de la demande dans notre activité d'API génériques. - L'effet de levier opérationnel et les initiatives d'optimisation des coûts se traduisent par une amélioration continue des marges BAIIA en glissement annuel. - Maintien de notre niveau de qualité avec la réception de l'EIR pour notre installation PPDS (Inde) avec zéro observation du formulaire 483 et la désignation NAI. - Une expansion de 80 millions de dollars est prévue à Lexington afin de plus que doubler notre capacité pour répondre à la demande croissante de capacités de remplissage et de finition stériles. Génériques hospitaliers complexes (CHG) : - Bonne croissance en volume du portefeuille d'anesthésie par inhalation aux États-Unis et sur les marchés émergents. - L'expansion des capacités à Dahej et Digwal est en cours pour saisir les opportunités de croissance sur les marchés du reste du monde. - Investissement dans l'expansion du portefeuille - Construction d'un portefeuille de produits différenciés et spécialisés pour assurer une croissance rentable à long terme. - Travail sur de multiples initiatives d'optimisation des coûts et d'amélioration de la productivité dans les domaines de l'approvisionnement, de la fabrication, de la distribution et de l'excellence opérationnelle afin de maintenir notre marge BAIIA saine dans cette activité. Soins de santé grand public en Inde (ICH) : - 9 nouveaux produits et 13 nouvelles UGS ont été ajoutés à notre portefeuille au cours du premier semestre de l'exercice 2025. - Poursuite de l'investissement dans les dépenses médiatiques et commerciales afin de stimuler la croissance des marques phares. Les marques phares ont progressé de 18 % en glissement annuel au deuxième trimestre et au premier semestre de l'exercice 2025 et ont contribué à 48 % des ventes ICH. - La croissance de i-range a été affectée par les réductions de prix imposées par les autorités de régulation. - Les ventes en ligne ont progressé de plus de 30 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre et du premier semestre de l'exercice 2025. Priorité à l'amélioration de la rentabilité de ce canal par l'optimisation des prix, de la gamme de produits et des investissements. - Plan visant à élargir notre portée - Transition d'une entreprise à dominante pharmaceutique à une entreprise de soins de santé grand public omni-canal. Établissement de NPD à succès du canal en ligne au canal hors ligne, avec des UGS prêtes pour le commerce général et le commerce moderne.