Piramal Pharma Ltd potenzia il Consiglio di amministrazione inserendo tre nuovi membri

Nell'ambito della scissione annunciata nel 2021 e previa approvazione del National Company Law Tribunal (NCLT), Piramal Pharma Ltd sarà quotata nella National Stock Exchange (NSE) e nella Bombay Stock Exchange (BSE) in India. In quanto entità quotata in borsa indipendente con una strategia di crescita redditizia, PPL sarà ben equipaggiata per supportare le esigenze dei suoi clienti e contribuire a ridurre il peso delle malattie sui pazienti.

Le nomine andranno ad aggiungersi alle esperienze ben diversificate presenti al momento nel Consiglio di amministrazione di PPL. Guidato dalla Presidente Nandini Piramal e dal CEO di Piramal Global Pharma, Peter DeYoung, il Consiglio di Amministrazione di Piramal Pharma, comprende anche leader come S Ramadorai, Neeraj Bhardwaj, Jairaj Purandare e Vivek Valsaraj.

Il Sig. Stevenson apporta una conoscenza approfondita di contract manufacturing, business operations, gestione della catena di approvvigionamento e operazioni in un ambiente normativo complesso. Il Sig. Gorthi è un'autorità di diritto societario, M&A e private equity. La sua esperienza abbraccia il manufacturing, l'industria farmaceutica, il settore assicurativo, i servizi bancari e finanziari, la tecnologia, le telecomunicazioni e i media. La Sig.ra Leitch è un'esperta nel settore farmaceutico e dei generici negli Stati Uniti, con esperienza nel campo delle strategie e formulazioni creative dei prodotti.

Riguardo alle nomine, Nandini Piramal, Executive Director di Piramal Enterprises e Chairperson del Consiglio di Amministrazione di Piramal Pharma Ltd, ha commentato: "Diamo il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio di amministrazione di PPL. Avere un Consiglio di amministrazione globale diversificato ed esperto rafforzerà la nostra governance, mentre ci separiamo verticalmente da PEL e diventiamo un'entità quotata in borsa. La saggezza e le conoscenze dei nuovi membri non solo potenzieranno l'esperienza complessiva del Consiglio di amministrazione, ma forniranno anche informazioni cruciali alle aziende, mentre aumentiamo la nostra presenza globale perseguendo una crescita organica e inorganica."

La scheda completa di Piramal Pharma comprende:

Nandini Piramal

La Sig.ra Nandini Piramal è una leader aziendale visionaria guidata dal suo impegno a migliorare la società. Ha vari ruoli, come Chairperson di Piramal Pharma Ltd., Head of the Human Resources e Information Technology Functions di Piramal Group, e dell'unità Quality di Piramal Pharma. Ha svolto un ruolo importante nel rendere Piramal Enterprises l'unica azienda indiana a far parte della Willis Towers Watson Global High Performing Norm. La Sig.ra Piramal funge anche da consulente per Piramal Foundation e Piramal Sarvajal. È stata riconosciuta tra le "India's Most Powerful Women" da Business Today nel 2020 e come "Young Global Leader" nel 2014 dal World Economic Forum. La Sig.ra Piramal ha conseguito una laurea con lode in Politica, Filosofia ed Economia e un Master presso la Stanford Graduate School of Business.

Peter DeYoung

Il Sig. DeYoung è CEO di Piramal Global Pharma, Piramal Pharma Limited e membro del Consiglio di amministrazione di Piramal Pharma Limited. Nel suo ruolo attuale, DeYoung ha la responsabilità di indirizzare la strategia e spingere la crescita redditizia delle attività. Ha anche svolto mandati di direzione come CEO di Piramal Critical Care e Presidente di Piramal Life Sciences. Il Sig. DeYoung ha conseguito una laurea in Ingegneria presso l'Università di Princeton, ottenendo il summa cum laude, prima di completare il Master in Business Administration presso l'Università di Stanford, dove era studente di Arjay Miller.

S. Ramadorai

Il Sig. Ramadorai è attualmente Presidente del Comitato consultivo di Tata STRIVE, che è l'iniziativa per lo sviluppo delle competenze CSR di Tata Group. È anche Presidente di Tata Technologies Limited e inoltre è Independent Director nei Consigli di amministrazione di Piramal Enterprises Limited e DSP Investment Managers. Ha lavorato nel servizio pubblico e ha ricoperto il ruolo di Chairman della National Skill Development Agency (NSDA) e della National Skill Development Corporation (NSDC), dove si è impegnato a standardizzare lo sforzo di competenza, garantire la qualità e la condivisione dei risultati sfruttando la tecnologia e creare un ambiente inclusivo per la cooperazione, la collaborazione e la coesistenza.

Il Sig. Ramadorai è entrato come CEO in Tata Consulting Services (TCS) nel 1996, quando i ricavi dell'azienda erano di 155 milioni di dollari. Ha quindi fatto in modo che l'azienda diventasse una società globale di servizi IT da 6 miliardi di dollari entro il 2009. Nel 2006 è stato insignito del Padma Bhushan (terza maggiore onorificenza civile dell'India).

Il Sig. Ramadorai ha conseguito una laurea in Fisica presso l'Università di Delhi (India), una laurea in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni presso l'Indian Institute of Science di Bengaluru (India) e un Master in Informatica presso la University of California - UCLA (Stati Uniti).

Peter Stevenson

Il Sig. Stevenson è un leader nel settore farmaceutico con una vasta esperienza nei campi manufacturing e commerciale. È stato membro del Global Manufacturing Leadership Team di Pfizer con la responsabilità dell'approvvigionamento globale, dell'approvvigionamento esterno globale e di un portafoglio di siti di produzione interni di Pfizer in Nord America, Europa e Asia. In seguito, ha ricoperto il ruolo di General Manager dell'attività di contract manufacturing di Pfizer e di Value Stream Leader per il flusso di valore di Iniettabili e Prodotti Ospedalieri. Stevenson si è recentemente ritirato da Pfizer e attualmente è Vice-Chair del Consiglio di amministrazione per Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases e Chair del Governance Committee. Si è laureato in Arte al Gettysburg College, in Pennsylvania.

Nathalie Leitch

La Sig.ra Leitch vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore farmaceutico. È un'esperta nel campo dei generici negli Stati Uniti, con esperienza in strategie creative dei prodotti e formulazioni 505(b)(2), sfide in materia di brevetti, Hatch-Waxman e Settlement Options, sviluppo aziendale e attività di partnership esterne. La Sig.ra Leitch ha una vasta conoscenza delle funzioni di vendita, marketing, ricerca e sviluppo e produzione. Ha ricoperto ruoli di leadership senior presso Fresenius Kabi, Teva Pharmaceuticals, Allergan plc e Actavis (ex Watson). La Sig.ra Leitch ha conseguito una laurea in Biologia Umana e un Master in Finanza presso la Queen's University.

Vivek Valsaraj

Con oltre 25 anni di esperienza complessiva nel campo della finanza, Vivek Valsaraj è associato al gruppo Piramal da oltre 21 anni e attualmente supervisiona le funzioni Finance e Shared Services. Nei suoi primi periodi all'interno del gruppo, Valsaraj è stato associato a vari ruoli nel settore Corporate e in quello di Domestic Formulations. È il CFO dell'attività farmaceutica. Negli ultimi anni, è stato strettamente associato all'attività farmaceutica e ha partecipato attivamente a diverse acquisizioni chiave e a raccolte di capitale. Prima di entrare a far parte di Piramal, è stato associato a società come Wockhardt Ltd e Bharat Bijlee Ltd. Ha conseguito una laurea in Commercio ed è un membro associato dell'Institute of Cost Accountants of India.

Neeraj Bharadwaj

Il Sig. Bharadwaj è Managing Director di Carlyle India Advisors Private Limited, focalizzata sul capitale di crescita e sulle opportunità di acquisto in vari settori in India. Attualmente è membro del Consiglio di amministrazione di Piramal Pharma, Hexaware Technologies Limited e Indegene. È stato anche membro del Consiglio di amministrazione di Metropolis, Delhivery Limited e altri. È stato coinvolto in molti investimenti significativi come Apollo Hospitals e Jamdat. Il Sig. Bharadwaj è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione della Indian School of Business (ISB), Young Global Leader del World Economic Forum (WEF), membro del Consiglio di amministrazione di Olympic Gold Quest (OGQ), membro del Harvard Business School South Asia Advisory Board, membro del Wharton Executive Education Board e Co-Chair del FICCI Committee on Private Equity & Venture Capital.

Si è laureato in Economia summa cum laude prima di conseguire un Master alla Harvard Business School.

Jairaj Purandare

Il Sig. Purandare vanta quasi quattro decenni di esperienza nel campo della contabilità, delle imposte e della consulenza aziendale. È un'autorità in materia fiscale e di regolamentazione. Ha fornito consulenza a clienti di vari settori come servizi finanziari, infrastrutture, energia, telecomunicazioni, media, farmaceutica e auto. Il Sig. Purandare è Founder Chairman di JMP Advisors Pvt Ltd, una delle principali società di servizi di consulenza, contabilità, fiscalità e regolamentazione in India. In precedenza era Regional Managing Partner di PwC India e Chairman di Ernst & Young, India. Il Sig. Purandare è Independent Director del Consiglio di amministrazione di tre grandi società, membro dell'Institute of Chartered Accounting dell'India ed un ex membro del National Council of Confederation of Indian Industry (CII).

Sridhar Gorthi

Il Sig. Gorthi è un'autorità di diritto societario, M&A e private equity. È il partner fondatore e membro del comitato direttivo di Trilegal. È stato riconosciuto come uno dei principali professionisti di M&A e PE nella regione Asia-Pacifico con competenze legali in vari settori, tra cui manufacturing, industria farmaceutica, settore assicurativo, servizi bancari e finanziari, tecnologia, telecomunicazioni e media. È uno dei 100 migliori avvocati indiani e fa parte della "A-list" dell'India Business Law Journal 2020, nonché tra i principali avvocati Chambers and Partners di Asia Pacific in India per Banking and Finance (2014-2021). Il Sig. Gorthi è laureato alla National Law School di Bengaluru ed è membro del Bar Council of Maharashtra e Goa.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di manufacturing end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione mondiale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), una Contract Development and Manufacturing Organization integrata, Piramal Critical Care (PCC), un'attività Complex Hospital Generics e l'attività India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per l'intero ciclo di vita dei farmaci a innovatori e aziende generiche. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC comprendono anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell'autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell'assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. Nell'ottobre 2020, la società ha ricevuto un investimento azionario in crescita dal Gruppo Carlyle.

