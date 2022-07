Piramal Pharma Ltd renforce son conseil d'administration en y intégrant trois nouveaux membres

Dans le cadre de la scission annoncée en 2021 et après approbation par la National Company Law Tribunal (NCLT), Piramal Pharma Ltd sera cotée à la National Stock Exchange (NSE) et à la Bombay Stock Exchange (BSE) en Inde. En tant qu'entité indépendante cotée en bourse et dotée d'une stratégie de croissance rentable, PPL pourra répondre aux besoins de ses clients et contribuer à réduire la charge de la maladie pour les patients.

Ces nominations viendront s'ajouter à l'expérience diversifiée qui existe déjà au sein du conseil d'administration de PPL. Dirigé par la présidente Mme Nandini Piramal et le PDG de Piramal Global Pharma M. Peter DeYoung, le conseil d'administration de Piramal Pharma comprend également des leaders comme M. S Ramadorai, M. Neeraj Bhardwaj, M. Jairaj Purandare et M. Vivek Valsaraj.

M. Peter Stevenson apporte une connaissance approfondie de la fabrication sous contrat, des activités commerciales, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et du fonctionnement dans un environnement réglementaire complexe. M. Sridhar Gorthi est une autorité en matière de droit des sociétés, de fusions et acquisitions et de capital-investissement. Son expérience couvre les secteurs de la fabrication, de la pharmaceutique, de l'assurance, des services bancaires et financiers, de la technologie, des télécommunications et des médias. Mme Natalie Leitch est une experte en matière de produits pharmaceutiques et de l'industrie des génériques aux États-Unis, avec une expérience dans le domaine des stratégies et des formulations de produits créatifs.

Mme Nandini Piramal, directrice exécutive de Piramal Enterprises et présidente du conseil d'administration de Piramal Pharma Ltd, a déclaré à propos de ces nominations : « Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration de PPL. Le fait de disposer d'un conseil d'administration international diversifié et expérimenté renforcera notre gouvernance, alors que nous nous séparons verticalement de PEL et devenons une entité cotée. La sagesse et les connaissances qu'apportent les nouveaux membres vont non seulement améliorer l'expertise globale du conseil, mais aussi fournir des informations cruciales pour les entreprises, alors que nous étendons notre présence mondiale en poursuivant une croissance à la fois organique et inorganique .

Le conseil d'administration complet de Piramal Pharma comprend :

Mme Nandini Piramal

Mme Nandini Piramal est une cheffe d'entreprise visionnaire motivée par son engagement à améliorer la société. Elle occupe divers postes, notamment celui de présidente de Piramal Pharma Ltd, de responsable des ressources humaines et technologies de l'information au sein du groupe Piramal et de l'unité qualité de Piramal Pharma. Elle a joué un rôle important pour faire de Piramal Enterprises, la seule entreprise indienne faisant partie de la norme mondiale de haute performance (High Performing Norm) de Willis Towers Watson. Mme Piramal est également conseillère auprès de Piramal Foundation et de Piramal Sarvajal. Elle a été reconnue comme l'une des « femmes les plus puissantes d'Inde » par Business Today en 2020 et comme une « jeune leader mondial » en 2014 par le World Economic Forum. Mme Piramal est titulaire d'un BA (Hons.) en politique, philosophie et économie et d'un MBA de la Stanford Graduate School of Business.

M. Peter DeYoung

M. Peter DeYoung est le PDG de Piramal Global Pharma, Piramal Pharma Limited, et membre du conseil d'administration de Piramal Pharma Limited. Dans son rôle actuel, M. DeYoung est responsable du pilotage de la stratégie et de la croissance rentable des entreprises. Il a également mené des mandats de direction en tant que PDG de Piramal Critical Care et président de Piramal Life Sciences. M. DeYoung est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de la Princeton University, obtenu avec la mention summa cum laude, avant d'obtenir un master en administration des affaires à la Stanford University, où il était Arjay Miller Scholar.

M. S. Ramadorai

M. S. Ramadorai est actuellement président du conseil consultatif de Tata STRIVE, qui est l'initiative de développement des compétences RSE du groupe Tata. Il est également président de Tata Technologies Limited et siège en tant que directeur indépendant aux conseils d'administration de Piramal Enterprises Limited et de DSP Investment Managers. Il a travaillé dans la fonction publique et a été président de la National Skill Development Agency (NSDA) et de la National Skill Development Corporation (NSDC), où il s'est attaché à normaliser les efforts de formation, à garantir la qualité et l'homogénéité des résultats en exploitant la technologie et à créer un environnement propice à la coopération, à la collaboration et à la coexistence.

M. Ramadorai a pris la tête de Tata Consultancy Services (TCS) en 1996, alors que le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 155 millions de dollars. Il a ensuite dirigé l'entreprise pour qu'elle devienne une société mondiale de services informatiques de 6 milliards de dollars en 2009. Il a reçu le Padma Bhushan (la troisième plus haute distinction civile en Inde) en 2006.

M. Ramadorai est titulaire d'une licence en physique de l'université de Delhi (Inde), d'un diplôme d'ingénieur en électronique et télécommunications de l'Indian Institute of Science, Bengaluru (Inde) et d'un master en informatique de l'université de Californie, UCLA (États-Unis).

M. Peter Stevenson

M. Peter Stevenson est un leader de l'industrie pharmaceutique qui possède avec une vaste expérience de la fabrication et du commerce. Il était membre de l'équipe de direction de Pfizer chargée de la fabrication mondiale et responsable de l'approvisionnement mondial, de l'approvisionnement externe mondial et d'un portefeuille de sites de fabrication internes de Pfizer en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Par la suite, il a occupé le poste de directeur général de l'activité de fabrication en sous-traitance de Pfizer et celui de responsable de la chaîne de valeur pour les produits injectables et hospitaliers. M. Stevenson a récemment quitté Pfizer et est actuellement vice-président du conseil d'administration de Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases et président du comité de gouvernance. Il est titulaire d'une licence en lettres du Gettysburg College, en Pennsylvanie.

Mme Nathalie Leitch

Mme Nathalie Leitch a plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Elle est experte dans l'industrie américaine des génériques, avec une expérience dans les stratégies de produits créatifs et les formulations 505(b)(2) ; les contestations de brevets, Hatch-Waxman et les options d'établissement ; et le développement commercial et les activités de partenariat externe. Mme Leitch a une connaissance approfondie des fonctions de vente, de marketing, de R&D et de fabrication. Elle a occupé des postes de direction chez Fresenius Kabi, Teva Pharmaceuticals, Allergan plc et Actavis (anciennement Watson). Mme Leitch est titulaire d'un BSc en biologie humaine et d'un MBA en finances de la Queen's University.

M. Vivek Valsaraj

Avec plus de vingt-cinq ans d'expérience dans le domaine de la finance, M. Vivek Valsaraj est associé au groupe Piramal depuis plus de 21 ans et supervise actuellement les fonctions Finance et Services partagés. Au cours de ses précédentes missions au sein du groupe, M. Valsaraj a occupé divers postes au sein de l'entreprise et de l'ancienne division des formulations domestiques. Il occupe le poste de directeur financier de l'activité pharmaceutique. Au cours des dernières années, il a été étroitement associé à l'activité pharmaceutique et a participé activement à plusieurs acquisitions et levées de fonds importantes. Avant de rejoindre Piramal, il a été associé à des entreprises comme Wockhardt Ltd et Bharat Bijlee Ltd. Il est titulaire d'une licence en commerce et est membre associé de l'Institute of Cost Accountants of India.

M. Neeraj Bharadwaj

M. Neeraj Bharadwaj est le directeur général de Carlyle India Advisors Private Limited, qui se concentre sur le capital de croissance et les opportunités de rachat dans divers secteurs en Inde. Il siège actuellement au conseil d'administration de Piramal Pharma, Hexaware Technologies Limited et Indegene. Il a également siégé au conseil d'administration de Metropolis, de Delhivery Limited et d'autres sociétés. Il a participé à de nombreux investissements importants comme Apollo Hospitals et Jamdat. M. Bharadwaj a été élu membre du conseil d'administration de l'Indian School of Business (ISB), jeune leader mondial du World Economic Forum (WEF), membre du conseil d'administration d'Olympic Gold Quest (OGQ), membre du conseil consultatif de la Harvard Business School pour l'Asie du Sud, membre du Wharton Executive Education Board et coprésident du comité de la FICCI sur les capitaux privés et le capital-risque.

Il a obtenu une licence en économie avec la mention summa cum laude, avant de faire son MBA à la Harvard Business School.

M. Jairaj Purandare

M. Jairaj Purandare a près de 40 ans d'expérience en comptabilité, fiscalité et conseil aux entreprises. Il fait autorité en matière de fiscalité et d'affaires réglementaires. Il a conseillé des clients dans divers secteurs tels que les services financiers, les infrastructures, l'électricité, les télécommunications, les médias, l'industrie pharmaceutique et l'automobile. M. Purandare est le président fondateur de JMP Advisors Pvt Ltd, un cabinet de conseil, de comptabilité, de fiscalité et de services réglementaires de premier plan en Inde. Il était auparavant associé directeur régional de PwC Inde et président d'Ernst & Young, Inde. M. Purandare est un administrateur indépendant siégeant aux conseils d'administration de trois grandes entreprises, un membre de l'Institute of Chartered Accountants of India et un ancien membre du conseil national de la Confederation of Indian Industry (CII).

M. Sridhar Gorthi

M. Sridhar Gorthi est une autorité en matière de droit des sociétés, de fusions et acquisitions et de capital-investissement. Il est l'associé fondateur et membre du comité de direction de Trilegal. Il a été reconnu comme l'un des praticiens les plus éminents en matière de fusions et acquisitions et de capital-investissement dans la région Asie-Pacifique, grâce à son expertise juridique dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la pharmaceutique, les assurances, les services bancaires et financiers, la technologie, les télécommunications et les médias. Il est l'un des 100 meilleurs avocats d'Inde et fait partie de la « liste A » de l'India Business Law Journal 2020. Il figure parmi les meilleurs avocats de Chambers and Partners pour l'Asie-Pacifique en Inde dans le domaine de la banque et de la finance (2014-2021). M. Gorthi est diplômé de la National Law School, à Bengaluru, et est membre du conseil du barreau de Maharashtra et de Goa.

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL inclut Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

