Piramal Pharma Solutions supporta THERACOSBIO con un programma integrato di principi attivi/farmaci per il BEXAGLIFLOZIN

TheracosBio ha recentemente ricevuto l'approvazione dell'FDA per Brenzavy™ (bexagliflozin), un inibitore orale del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2)

Piramal ha supportato TheracosBio con materie prime, principio farmaceutico attivo (API) e formulazione per dosaggio solido orale

Il programma integrato di sviluppo e produzione di farmaci ha coinvolto diversi stabilimenti Piramal in India ed Europa

MUMBAI, India, 31 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) centrata sul paziente e parte di Piramal Pharma Ltd (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha annunciato oggi che l'azienda ha completato il successo dello sviluppo e della produzione integrata di sostanza e farmaco per Brenzavy™ (bexagliflozin), trattamento recentemente approvato di TheracosBio per il diabete di tipo 2.

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) a gennaio 2023 ha approvato Brenzavy, un inibitore orale del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2). L'approvazione dell'FDA si basa sui risultati di un programma clinico che ha valutato la sicurezza e l'efficacia di Brenzavvy in 23 studi clinici che hanno coinvolto più di 5.000 partecipanti.

Piramal Pharma Solutions e TheracosBio hanno iniziato la loro partnership con bexagliflozin presso lo stabilimento Piramal di Ahmedabad, in India, dove è stato stabilito il processo di produzione in forma di compresse. Successivamente, il progetto è passato allo stabilimento di Morpeth, nel Regno Unito, per la produzione della pillola effettiva. La collaborazione è cresciuta da lì, con lo stabilimento di Piramal a Ennore, India che produce i materiali di base normativi e lo stabilimento di Digwal, India, che produce il principio farmaceutico attivo (API).

«La recente approvazione dell'FDA rappresenta una pietra miliare significativa per TheracosBio e fornisce un'importante opzione di trattamento ai pazienti affetti da diabete di tipo 2. Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto dal team Piramal per contribuire a rendere possibile l'approvazione», ha dichiarato Albert R. Collinson, Ph.D., Presidente e CEO di TheracosBio. «Nel corso di questo programma, abbiamo sviluppato una relazione consolidata con Piramal. Lavorare con manager di diversi Paesi su vari elementi del processo di produzione si è rivelata una buona idea».

Secondo Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Global Pharma, « La nostra partnership con TheracosBio è un importante esempio di come un'offerta di servizi integrati possa andare a vantaggio di un cliente. Questo programma è stato ampio, coinvolgendo diversi continenti e sviluppato nel corso di anni. Siamo lieti di essere stati in grado di supportare le loro esigenze in ogni fase del percorso. Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto e ci congratuliamo con TheracosBio per aver raggiunto questo importante traguardo».

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo di processi e farmaci, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di API e prodotti finiti. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici tra cui vaccini, terapie geniche e anticorpi monoclonali, resi possibili attraverso l'investimento di Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited. La nostra comprovata esperienza come fidato fornitore di servizi, con esperienza in diverse tecnologie, ci rende un partner preferito per aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di produzione end-to-end in 17 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci complessi generici ospedalieri; e la divisione Consumer Healthcare India, che vende prodotti da banco. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni e un investimento di minoranza con Yapan Bio. Ad ottobre 2020, PPL ha ricevuto un investimento strategico per la crescita del 20% dal Carlyle Group.

Esclusione di responsabilità:

Piramal Pharma Limited propone, previa ricezione delle necessarie approvazioni, condizioni di mercato e altre considerazioni, un'emissione di diritti delle sue azioni nel prossimo futuro e ha presentato una bozza di lettera di offerta al Securities and Exchange Board dell'India.

