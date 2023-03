PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS SOUTIENT THERACOSBIO AVEC UN PROGRAMME INTÉGRÉ DE SUBSTANCE MÉDICAMENTEUSE/PRODUIT MÉDICAMENTEUX POUR LA BEXAGLIFLOZINE

TheracosBio a récemment reçu l'approbation de la FDA pour Brenzavvy™ (bexagliflozine), un inhibiteur oral du sodium-glucose cotransporteur 2 (SGLT2)

BOMBAY, Inde, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions est une CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) axée sur les patients et fait partie de Piramal Pharma Ltd (PPL, NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635). Elle a annoncé aujourd'hui que la société avait réussi le développement et la fabrication intégrés de la substance médicamenteuse et du produit médicamenteux pour Brenzavvy™ (bexagliflozine), le traitement du diabète de type 2 récemment approuvé de TheracosBio.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Brenzavvy, un inhibiteur du sodium-glucose cotransporteur 2 (SGLT2) administré par voie orale, en janvier 2023. L'approbation de la FDA est basée sur les résultats d'un programme clinique qui a évalué la sécurité et l'efficacité du Brenzavvy dans 23 essais cliniques regroupant plus de 5 000 participants.

Piramal Pharma Solutions et TheracosBio ont commencé leur partenariat pour la bexagliflozine sur le site de Piramal à Ahmedabad, en Inde, où le processus de fabrication des comprimés a d'abord été mis en place. Le projet a ensuite été transféré sur le site de Morpeth, au Royaume-Uni, pour la fabrication du comprimé proprement dit. La relation s'est ensuite développée. Le site de Piramal à Ennore, en Inde, produit les matières premières réglementaires et son site de Digwal produit l'API.

« La récente approbation de la FDA est une étape importante pour TheracosBio et offre une option thérapeutique de taille aux patients souffrant de diabète de type 2. Nous sommes extrêmement satisfaits du travail accompli par l'équipe de Piramal pour rendre cette approbation possible », a déclaré Albert R. Collinson, Ph.D., PDG de TheracosBio. « Au cours de ce programme, nous avons développé une relation approfondie avec Piramal. Le fait de travailler avec différents responsables dans différents pays sur divers éléments du processus de fabrication s'est avéré être une expérience positive. »

Selon Peter DeYoung, directeur général de Piramal Global Pharma : « Notre partenariat avec TheracosBio illustre la manière dont une offre de services intégrés peut profiter à un client. Il s'agit d'un programme de grande envergure, qui a traversé les continents pendant des années de développement. Nous sommes heureux d'avoir pu répondre à leurs besoins à chaque étape du processus. Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli et nous félicitons TheracosBio d'avoir franchi cette étape importante. »

