PPC Group e METLEN Energy & Metals uniscono le forze per sviluppare progetti di accumulo di energia fino a 1.500 MW in tre paesi

ATENE, Grecia e LONDRA, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- PPC Group e METLEN, aziende greche leader nel settore elettrico in Grecia e nella regione in generale, hanno firmato un accordo di joint venture (JVA) per la costituzione di un'impresa congiunta, in cui ciascuna parte deterrà una quota del 50%. Lo scopo della joint venture è lo sviluppo, la costruzione e la gestione di un portafoglio di progetti BESS (Sistema di accumulo di energia a batteria) fino a 1.500 MW / 3.000 MWh in Romania, Bulgaria e Italia, di cui 1.000 MW dovrebbero essere implementati entro i prossimi 12 mesi.

Le due parti uniscono le loro forze contribuendo con le rispettive competenze in materia di sviluppo, costruzione e gestione energetica. PPC Group, con la sua presenza consolidata in tutti e tre i paesi, garantisce un rapido sviluppo dei progetti e una gestione efficiente dell'energia, mentre METLEN, grazie alla sua lunga esperienza e al suo affidabile know-how, garantisce la costruzione tempestiva e di alta qualità dei progetti.

