PPC Group et METLEN Energy & Metals unissent leurs forces pour développer jusqu'à 1 500 MW de projets de stockage d'énergie dans trois pays

Projets de stockage d'énergie d'une capacité nominale totale allant jusqu'à 1 500 MW / 3 000 MWh en Roumanie, en Bulgarie et en Italie.

Systèmes de batteries de deux heures à refroidissement liquide dotés de la technologie innovante LFP

Les deux parties combinent leur expertise en matière de développement, de construction et de gestion de l'énergie.

Les stations de stockage soutiennent l'exploitation des parcs photovoltaïques et éoliens et contribuent à la stabilité du système électrique.

ATHENES, Grèce et LONDRES, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- PPC Group et METLEN , entreprises grecques de premier plan dans le secteur de l'électricité en Grèce et dans la région élargie, ont signé un accord de coentreprise (JVA) pour la création d'une entreprise commune, dans laquelle chaque partie détiendra une participation de 50 %. L'objectif de cette coentreprise est le développement, la construction et l'exploitation d'un portefeuille de projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) pouvant atteindre 1 500 MW / 3 000 MWh en Roumanie, en Bulgarie et en Italie, dont 1 000 MW devraient être mis en œuvre au cours des 12 prochains mois.

Les deux parties unissent leurs forces en apportant leur expertise respective en matière de développement, de construction et de gestion de l'énergie. Le groupe PPC, avec sa présence établie dans les trois pays, assure un développement rapide des projets et une gestion efficace de l'énergie, tandis que METLEN, s'appuyant sur sa longue expérience et son savoir-faire fiable, assure la construction des projets dans les délais et avec un haut niveau de qualité.

