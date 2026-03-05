PPC Group und METLEN Energy & Metals bündeln ihre Kräfte zur Entwicklung von Energiespeicherprojekten mit einer Leistung von bis zu 1 500 MW in drei Ländern

News provided by

Metlen Energy & Metals S.A.

Mar 05, 2026, 13:15 ET

  • Energiespeicherprojekte mit einer Gesamtnennleistung von bis zu 1.500 MW / 3.000 MWh in Rumänien, Bulgarien und Italien
  • Flüssigkeitsgekühlte Zwei-Stunden-Batteriesysteme mit innovativer LFP-Technologie
  • Die beiden Parteien vereinen ihr Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Bau und Energiemanagement
  • Speicherkraftwerke unterstützen den Betrieb von Photovoltaik- und Windparks und tragen zur Stabilität des Stromsystems bei

ATHEN, Griechenland und LONDON, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- PPC Group und METLEN, führende griechische Unternehmen im Elektrizitätssektor in Griechenland und der weiteren Region, haben eine Joint-Venture-Vereinbarung (JVA) zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet, an dem jede Partei 50 % der Anteile halten wird. Ziel des Joint Ventures ist die Entwicklung, der Bau und der Betrieb eines Portfolios von BESS-Projekten (Battery Energy Storage System) von bis zu 1.500 MW / 3.000 MWh in Rumänien, Bulgarien und Italien, von denen 1.000 MW innerhalb der nächsten 12 Monate realisiert werden sollen.

Die beiden Parteien bündeln ihre Kräfte und bringen ihr jeweiliges Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Bau und Energiemanagement ein. Die PPC Group sorgt mit ihrer etablierten Präsenz in allen drei Ländern für eine schnelle Projektentwicklung und ein effizientes Energiemanagement, während METLEN mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem verlässlichen Know-how für eine pünktliche und qualitativ hochwertige Ausführung der Projekte sorgt.

Bitte klicken Sie HIER um mehr zu erfahren.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2768481/5838298/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg

