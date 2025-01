P&R Measurement presenta soluzioni basate sull'AI al salone CES 2025

Trasformare il futuro della produzione flessibile

P&R Measurement, in occasione del salone CES 2025, presenterà soluzioni di precisione basate sull'AI e tecnologie interattive che guidano l'innovazione nel settore del controllo e della misura intelligenti e ridefiniscono le esperienze degli utenti.

LAS VEGAS, 3 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- P&R Measurement, leader nelle soluzioni di precisione nell'ambito del controllo e della misura, presenterà i suoi sistemi trasformativi e le tecnologie interattive basate sulla soluzione AI in occasione del salone CES 2025, che si terrà dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas. In linea con "Dive In", il tema del CES, l'azienda presenterà prodotti rivoluzionari che fondono l'innovazione dell'AI con l'eccellenza ingegneristica, guidando la trasformazione della produzione intelligente.

P&R Measurement’s AI Agent: PRIME

In linea con la strategia AI & AI Agent, P&R Measurement presenterà la sua visione migliorata del marchio: "Dare a ciascuno gli strumenti necessari per essere innovatori", presentando le serie AOB (Automated Operation Business) e AEB (Automated Engineering Business). Queste soluzioni basate sull'AI rappresentano un progresso notevole nell'ingegneria di precisione e stabiliscono nuovi standard di intelligenza ed efficienza, al contempo aprendo nuove opportunità nelle applicazioni industriali.

Uno dei punti salienti della mostra sarà PRIME, l'agente di intelligenza artificiale di P&R Measurement che traduce il linguaggio naturale in linguaggio ingegneristico, consentendo una comunicazione fluida tra linguaggio naturale e apparecchiature ingegneristiche. Altre tecnologie in evidenza includono soluzioni di produzione flessibili basate su A2TP, test sensoriali con A2S Lab e concept di intelligenza digitale progettati con Smart Lab, che ampliano i confini dell'automazione e dell'innovazione.

L'azienda lancerà anche prodotti interattivi incentrati sull'utente, come Roborista, un'applicazione AI per la preparazione del caffè che prepara un caffè come quello del bar tramite semplici conversazioni, e PingPong, un sistema interattivo di ping-pong che simula un gameplay realistico utilizzando la robotica e l'apprendimento automatico.

Nell'ambito della sua strategia GD3 (Global Distributed Design and Delivery), l'azienda sta rivoluzionando il modello di business sfruttando risorse globali, garantendo un'integrazione perfetta delle sue soluzioni basate sull'AI in diversi mercati e settori di tutto il mondo.

Visitate P&R Measurement al salone CES 2025 (stand 41068, LVCC South Hall 3, piano superiore) per sperimentare in prima persona queste innovazioni e scoprire come l'azienda sta plasmando il futuro della produzione intelligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589399/image_5032890_11027787.jpg