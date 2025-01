P&R Measurement präsentiert KI-gestützte Lösungen auf der CES 2025

Die Zukunft der flexiblen Fertigung im Wandel

P&R Measurement wird auf der CES 2025 KI-gestützte Präzisionslösungen und interaktive Technologien vorstellen, die die Innovation in der intelligenten Mess- und Steuerungsbranche vorantreiben und das Nutzererlebnis neu definieren.

LAS VEGAS, 3. Januar 2025 /PRNewswire/ -- P&R Measurement, ein führender Anbieter von Präzisionsmess- und -steuerungslösungen, wird auf der CES 2025, die vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas stattfindet, seine transformativen Systeme und interaktiven Technologien mit KI-Lösungen vorstellen. Unter dem Motto „Dive In" von CES wird das Unternehmen revolutionäre Produkte vorstellen, die KI-Innovation mit technischer Exzellenz verbinden und die Transformation der intelligenten Fertigung vorantreiben.

P&R Measurement’s AI Agent: PRIME

Im Einklang mit der KI- und KI-Agenten-Strategie wird P&R Measurement seine erweiterte Markenvision „Empowering everyone to be an innovator" („Jeden befähigen, ein Innovator zu sein") vorstellen, indem es die AOB- (Automated Operation Business) und AEB-Serien (Automated Engineering Business) präsentiert. Diese KI-gestützten Lösungen stellen einen Sprung nach vorn in der Feinmechanik dar, setzen neue Maßstäbe für Intelligenz und Effizienz und eröffnen neue Möglichkeiten für industrielle Anwendungen.

Ein Highlight der Ausstellung wird PRIME sein, der KI-Agent von P&R Measurement, der natürliche Sprache in technische Sprache übersetzt und so eine nahtlose Kommunikation zwischen natürlicher Sprache und technischer Ausrüstung ermöglicht. Zu den weiteren vorgestellten Technologien gehören flexible Fertigungslösungen mit A2TP, sensorische Tests mit A2S Lab und Konzepte für digitale Intelligenz, die mit Smart Lab entwickelt wurden und die Grenzen der Automatisierung und Innovation verschieben.

Das Unternehmen wird auch interaktive, benutzerorientierte Produkte vorstellen, wie z. B. Roborista, eine KI-Kaffeezubereitungsanwendung, die über einfache Konversationen Kaffee in Barista-Qualität anbietet, und PingPong, ein interaktives Tischtennissystem, das mithilfe von Robotik und maschinellem Lernen ein lebensechtes Gameplay simuliert.

Im Rahmen seiner GD3 (Global Distributed Design and Delivery) Strategie revolutioniert das Unternehmen das Geschäftsmodell, indem es globale Ressourcen nutzt und eine nahtlose Integration seiner KI-gestützten Lösungen in verschiedene Märkte und Branchen weltweit sicherstellt.

Besuchen Sie P&R Measurement auf der CES 2025 (Stand Nr. 41068, LVCC South Hall 3, Upper Level), um diese Innovationen aus erster Hand zu erleben und zu erfahren, wie das Unternehmen die Zukunft der intelligenten Fertigung gestaltet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589399/image_5032890_11027787.jpg