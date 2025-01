P&R Measurement présente des solutions activées par l'IA au CES 2025

Transformer l'avenir de la fabrication flexible

P&R Measurement présentera au CES 2025 des solutions de précision et des technologies interactives renforcées par l'IA, stimulant l'innovation dans l'industrie de la mesure et du contrôle intelligents et redéfinissant les expériences des utilisateurs.

LAS VEGAS, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- P&R Measurement, un leader des solutions de mesure et de contrôle de précision, dévoilera ses systèmes transformateurs et ses technologies interactives intégrant des solutions d'IA à CES 2025, qui se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas. En accord avec le thème du CES « Dive In », l'entreprise présentera des produits révolutionnaires qui associent l'innovation en matière d'IA à l'excellence de l'ingénierie, conduisant ainsi à la transformation de la fabrication intelligente.

P&R Measurement’s AI Agent: PRIME

En accord avec la stratégie IA et agent IA, P&R Measurement présentera sa nouvelle vision de la marque, « Empowering everyone to be an innovator » (Permettre à chacun d'être un innovateur), en exposant les gammes AOB (Automated Operation Business) et AEB (Automated Engineering Business). Ces solutions alimentées par l'IA représentent un bond en avant dans l'ingénierie de précision, établissant de nouvelles références en matière d'intelligence et d'efficacité tout en ouvrant de nouvelles opportunités dans les applications industrielles.

L'un des points forts de l'exposition sera PRIME, l'agent d'intelligence artificielle de P&R Measurement qui traduit le langage naturel en langage technique, permettant ainsi une communication transparente entre le langage naturel et l'équipement technique. Parmi les autres technologies présentées, citons les solutions de fabrication flexibles alimentées par A2TP, les tests sensoriels avec A2S Lab et les concepts d'intelligence numérique conçus avec Smart Lab, qui repoussent les limites de l'automatisation et de l'innovation.

L'entreprise présentera également des produits interactifs axés sur l'utilisateur, tels que Roborista, une application de préparation de café par IA offrant un café de qualité barista par le biais de simples conversations et PingPong, un système de tennis de table interactif qui simule un jeu réaliste grâce à la robotique et à l'apprentissage automatique.

Dans le cadre de sa stratégie GD3 (Global Distributed Design and Delivery - conception et livraison distribuées mondiales), l'entreprise révolutionne son modèle d'entreprise en s'appuyant sur des ressources mondiales, garantissant ainsi une intégration transparente de ses solutions basées sur l'IA dans divers marchés et industries à travers le monde.

Rendez visite à P&R Measurement au CES 2025 (Stand #41068, LVCC South Hall 3, niveau supérieur) pour découvrir ces innovations en personne et comprendre comment l'entreprise façonne l'avenir de la fabrication intelligente.

Pour plus d'informations, visitez le site web de P&R Measurement à l'adresse suivante :

https://prmeasure.com/

Suivez-nous sur LinkedIn à l'adresse suivante

https://www.linkedin.com/company/99343696/admin/page-posts/published/

Suivez-nous sur X à l'adresse suivante :

https://x.com/prmeasure

Suivez-nous sur Facebook :

https://www.facebook.com/profile.php?id=61568656886685

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590069/image_5032890_11027787.jpg